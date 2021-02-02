Что такое секс-таймер и зачем он нужен 

Для того, чтобы разнообразить интимную жизнь, подчас совсем необязательно прибегать к ролевым играм или заниматься сексом в необычных местах. Порой для новых острых ощущений достаточно лишь таймера. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Многие люди предпочитают избегать предварительных ласк и переходить сразу к сексу. В их числе не только мужчины, — нередко и женщины не жалуют прелюдия, особенно в ситуациях, когда накал страстей особенно высок.

Но вот парадокс: если вы или ваш партнер относятся к этому типу любовников, попробуйте изменить правила игры. Установите секс-таймер и договоритесь, что пока не закончится время, вы не можете переходить к проникновению. В течение отведенных вам минут наслаждайтесь друг другом иными способами: лаская друг друга при помощи рук и губ.

Вы удивитесь, как много есть способов удовлетворить партнера и себя, не прибегая к классическому сексу. "Секс-таймер" поможет вам открыть новые эрогенные зоны друг друга, в разы усилит желание и впоследствии поможет получить от занятий любовью гораздо больше ярких эмоций, чем вы получали ранее.