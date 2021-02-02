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Личный опыт: «Я приучила любовника к тиклингу» 

Рамблер 7 часов назад
«Я приучила любовника к тиклингу»
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Пару лет назад я развелась с мужем-ханжой и решила основательно заняться своей интимной жизнью. А именно — опробовать как можно больше различных секс-техник, чтобы наконец получить удовольствие от процесса, а не делать вид, что я его получаю.
Именно в ходе своих экспериментов я и приучила молодого любовника к тиклингу. В переводе на русский тиклинг — это щекотка. Считается, что данная секс-практика является разновидностью БДСМ, но я с этим не очень согласна. Все-таки тиклинг — довольно нежная прелюдия, которая помогает расслабить партнера и разнообразить любовные игры.
Щекотать любовника можно чем угодно — будь то ваши собственные ногти или же шелковый платок. Однако я предпочитаю палочки с перьями из секс-шопов. Они создают правильное настроение и очень удобны в использовании.
Прежде всего нужно нащупать самые чувствительные зоны партнера: у мужчин зачастую это стопы, внутренняя поверхность бедра и ягодицы. Попросите любовника максимально расслабиться, а сами приступайте к тиклингу. Начинать можно мягко и ненавязчиво, постепенно ускоряясь, а затем вновь сбавляя темп.
Поначалу мой мужчина не понимал, зачем все это нужно, но после тиклинга и секса, который случился у нас впоследствии, он сказал, что ему это безумно понравилось.
К слову, с женщинами тиклинг работает не хуже. За несколько раз мой партнер понял, как именно нужно доставлять удовольствие таким способом и в долгу не остался. Понятно, что у женщин есть и другие эрогенные зоны, но их ваш мужчина обязательно найдет во время практики.
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