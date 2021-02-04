Правила секстинга: что нельзя делать в интимной переписке 

Для тех, кто не знает, секстинг — это разновидность сексуальных коммуникаций, которая пришла на смену сексу по телефону. Еще в 2011 году Оксфордский словарь внес «секстинг» в список слов, отражающих дух времени. А в эпоху пандемии и тотальных локдаунов умение вести переписки такого характера — важный и почти незаменимый скилл. Мы решили разобраться в этом вопросе и собрали советы экспертов о том, что можно и нельзя делать во время секстинга.

Сразу обозначь свои границы

Если ты понимаешь, что не готова делиться интимными фотографиями, то нужно сразу сообщить об этом партнеру. Помни, секстинг — не только нюдсы, под это определение попадает отправка любых сообщений сексуального характера. А если ты вдруг понимаешь, что у тебя вообще нет настроения для занятий виртуальным сексом, то следует отказаться. В этом ничего такого нет, твой комфорт намного важнее.

Предупреждай об интимных фотографиях

Ни в коем случае не скидывай нюдсы без предупреждения. Представь, какая неловкая ситуация получится, если ты отправишь фото своему парню, а он откроет его при своей маме. Сексологи рекомендуют договориться с партнером о кодовом слове или просто уточнять, что открыть нужно, когда он будет один.

Избегай секстинга с малознакомыми людьми

Многие психологи-сексологи не рекомендуют заниматься секстингом с незнакомым человеком, так как это может быть небезопасно. Люди могут запросто нарушить конфиденциальность и слить твои фотографии или видео в Сеть. Всегда помни об этом, когда ведешь интимную переписку.

Никогда не занимайся этим на работе

Секстинг и работа — вещи несовместимые (даже если ты на удаленке). Всегда есть шанс, что что-то выйдет из-под контроля и о твоих занятиях в рабочее время узнает босс. Понимаем, что многие живут по правилу «чем больше риска, тем слаще ириска», но все же подвергать свою карьеру опасности ради этого не стоит.

Избегай фотографий с лицом

Даже если ты доверяешь человеку, эксперты не советуют отправлять интимные фотографии, на которых видно твое лицо и все, что может тебя идентифицировать (татуировки, родинки). Ведь ты никогда не знаешь, в каких отношениях будешь с человеком через месяц. Твой собеседник может запросто слить твои интимные фото в Сеть или отправить своим друзьям. А если лица на фото не будет видно, то доказать, что это ты, будет сложнее.

Не храни переписку

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют удалять переписку сразу после того, как вы закончили. Это банальное уважение к твоему собеседнику. Попроси и его сделать то же самое.

Не употребляй алкоголь

Согласны, алкоголь помогает расслабиться и стать более раскованным. Но если ты собираешься начать интимную переписку, советуем отказаться от спиртного. Дело в том, что после парочки коктейлей ты можешь отправить такие сообщение и фото, о которых пожалеешь наутро. Помни, с Интернетом шутки плохи! Все, что оказалось в Сети, навсегда там остается.