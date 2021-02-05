7 моментов, с которыми справятся только любящие пары

Не зря говорят, что любовь выдержит все испытания, и это действительно так. Психологи выделяют несколько моментов, справиться с которыми под силу лишь тем парам, чувства которых искренни и взаимны. Проверьте, справитесь вы с этими сложностями из нашего списка или нет.

Отсутствие денег и связей

Как гласит народная мудрость, в богатстве и здравии легко стоить отношения и сохранять свой брак, а вы попробуйте ужиться с человеком, скажем, на весьма скромной жилплощади, постоянно считая дни до получки. Представили? Ответьте себе честно: смогли бы вы разделить с человеком бедность и лишения? Или все же вам ближе стабильность и достаток? По словам психологов, любящие пары с достоинством пройдут испытания и будут вместе улучшать свое материальное положение (без ссор и упреков).

Вмешательство родственников в вашу жизнь

Еще один непростой момент, из-за которого распадаются многие пары — слишком активное вмешательство родственников в их личную жизнь. Психологи напоминают, что нельзя позволять окружающим вставать между вами и влиять на ваши отношения. Безусловно, очень важно найти общий язык с родственниками, но это не значит, что вы обязаны слепо следовать их советам и рекомендациям. Вы вполне взрослые и самостоятельные, поэтому отлично со всем справитесь без советчиков.

Долгая разлука

Расстояние может быть серьезным испытанием для пары, однако если вы действительно любите друг друга, то никакая разлука не сможет разрушить ваши отношения. К тому же, по словам экспертов, у партнеров, которые доверяют друг другу, не должно быть зависимостей. Вы можете иметь свои увлечения, встречаться с друзьями или заниматься саморазвитием без опасения услышать неодобрение со стороны своего избранника. Научитесь самостоятельности и не бойтесь отпускать человека, если того требует ситуация.

Угасание страсти

Понятно, что в самом начале отношений эмоции просто зашкаливают и вы используете любую возможность, чтобы уединиться. Со временем страсть угасает и это нормально. Если вам в какой-то период не хочется заниматься с партнером, если вы себя неважно чувствуете или у вас завал на работе, то отношения не должны давать трещину, а наоборот, вы с партнером можете переключиться на что-то другое и вернуться к интиму тогда, когда оба будете к этому готовы. Психологи напоминают, что отношения — это не только секс, поэтому если у вас есть общие интересы и увлечения, значит ваш союз выдержит испытание на прочность.

Ревность и чувство собственничества

Психологи напоминают, что партнер не является вашей собственностью и не должен отчитываться обо всем, что он делал, когда вас не было рядом. А что касается ревности, то, по мнению тех же экспертов, это говорит лишь о вашей собственной неуверенности. Другими словами, вы настолько себя не цените и не уважаете, что вам постоянно мерещится, будто супруг изменяет направо и налево. Попробуйте выдохнуть и начните доверять своему партнеру. Если не только его слова, но и действия говорят о том, что он действительно испытывает к вам сильные эмоции, значит так и есть, и не стоит проверять на прочность его чувства сценами ревности.

Проблемы со здоровьем

«В горе и радости», — заканчиваются практически все клятвы, которыми влюбленные обмениваются во время свадебной церемонии. Согласитесь, что сказать проще, чем выполнить свое обещание. И зачастую новоиспеченные молодожены забывают о своих обещаниях, оставив супруга один на один с каким-то недугом. Мы не имеем ввиду простуду или ОРВИ, с этими заболеваниями вторые половинки еще готовы мириться. Но вот когда дело касается чего-то более серьезного, то не каждый соглашается посвятить свою жизнь партнеру, позабыв о собственных желаниях и потребностях. Остаются лишь самые стойкие и преданные, по мнению психологов.

Безусловно, никто никого заставлять не может и этот выбор каждый для себя делает сам. Но если вдруг вы столкнулись с чем-то подобным и ваш избранник вас поддержал, пройдя весь путь «от» и «до» до конца, также, как и вы поступили бы при возникновении похожей ситуации, то это явно свидетельствует о том, что у вас настоящие зрелые чувства, а не влюбленность или страсть, которая, увы, очень быстро проходит.

Личные неприятности

У каждого из нас бывают потери, когда, например, мы остаемся без работы и без близких. И если с работой более или менее все можно решить, то, когда уходят родные люди, то очень важно, чтобы рядом был партнер, который смог бы поддержать и оказать посильную помощь. Ну, или просто был бы рядом в тяжелую минуту, чтобы вы могли хотя бы немного отвлечься от грустных мыслей и постепенно вернулись к нормальной жизни.