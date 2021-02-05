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Личный опыт: «Мы опробовали „чаши желаний“, и секс стал в разы лучше» 

Рамблер 14 часов назад
«Мы опробовали „чаши желаний“, и секс стал в разы лучше»
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Долгое время наша интимная жизнь с мужем оставляла желать лучшего. Все было неплохо, но, увы, совсем не так, как мне бы того хотелось. Я списывала все на рутину и привычку и, в целом, была права. Мы уже 7 лет вместе (хотя в браке только два года), и за это время действительно пресытились друг к другом.
Что нас буквально спасло? "Чашки желаний"! Мы опробовали эту игру, и секс стал в разы, в разы лучше. Принцип довольно прост: не небольших бумажках вы с партнером расписываете свои самые потаенные интимные желания: он свои, вы, соответственно, свои. Каждый кладет свои фантазии в отдельную чашку. Затем вы начинаете по очереди доставать их и выполнять то, что загадал ваш возлюбленный.
Поначалу мой мужчина в штыки воспринял эту игру в силу своей зажатости. Но вскоре он втянулся. Если вам сложно расслабиться и включить фантазию на полную, можно предварительно посмотреть примеры в порно. Но нам это не потребовалось. Меня муж попросил надеть фартук на голое дело и "убраться на кухне". Страстный секс у нас случился спустя 7 минут, но затем мы вернулись к игре. В числе моих фантазий был оральный интим с закрытыми глазами, — естественно, чтобы он доставлял удовольствие мне. Ощущения тут же обострились.
На самом деле, чем дольше играешь в игру, тем больше различных фантазий приходит на ум. Это очень интересно и волнительно. И уж куда лучше серого секса в миссионерской позе раз в неделю.
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