Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков 

Российских политиков мы видим на экранах телевизоров практически каждый день. Всем нам хорошо знаком их внешний вид и голос, а некоторых политических фигур мы уже узнаем по манерам и характеру. Но вот об их любимых женщинах известно не так многое.
Так например, мало кто знает, как выглядит супруга министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова или главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. А что из себя представляет жена третьего президента РФ Дмитрия Медведева или лидера ЛДПР Владимира Жириновского? Смотрите видео, чтобы узнать о вторых половинах известных российских политиков.
Ранее "Рамблер" сообщал об известных женщинах, состоявших в отношениях с президентами.