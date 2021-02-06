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Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков 

Диана Товсепова 1 час назад
Российских политиков мы видим на экранах телевизоров практически каждый день. Всем нам хорошо знаком их внешний вид и голос, а некоторых политических фигур мы уже узнаем по манерам и характеру. Но вот об их любимых женщинах известно не так многое.
Так например, мало кто знает, как выглядит супруга министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова или главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. А что из себя представляет жена третьего президента РФ Дмитрия Медведева или лидера ЛДПР Владимира Жириновского? Смотрите видео, чтобы узнать о вторых половинах известных российских политиков.
Ранее "Рамблер" сообщал об известных женщинах, состоявших в отношениях с президентами.
Любовь , Видео , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Владимир Жириновский , Сергей Лавров , Министерство обороны , ЛДПР
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