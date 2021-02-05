Анна Хилькевич: Если бы не «Универ», я ушла бы в маркетинг!

Всего одна фраза может испортить разговор. Поэтому вы должны внимательно относиться к тому, что и когда говорите. Вот 11 фраз, которые люди с развитыми социальными навыками не говорят: 1. «Я же тебе говорил» Обычно что-то подобное говорят люди, которые хотят потешить свое самолюбие. Даже если вы предупреждали человека, но он вас не послушал, не давите на него, если оказалось, что вы были правы. Уже неважно, кто был прав, а кто ошибался. Уважайте чужое решение и не упрекайте человека, что он не прислушался к вам. 2. «Я знаю, что ты чувствуешь» Эта фраза лишает человека индивидуальности и умаляет его проблемы. Вы не можете знать, что чувствует другой человек. Каждый из нас по-разному воспринимает те или иные эмоции. И вы не можете почувствовать то же, что и другой человек. Если вы хотите проявить сострадание, то лучше сказать что-нибудь вроде «даже не могу представить, что ты сейчас чувствуешь». 3. «Ну, удачи тебе» Эта фраза, произнесенная надменным тоном, — верх бестактности. Никогда не говорите так. Как правило, это показывает вашу слабость. Этой фразой человек пытается оставить последнее слово за собой. 4. «Это не моя вина» Если вы ни в чем не виноваты, то вам не нужно об этом говорить — все и без того понятно. Если же вы виноваты, то не пытайтесь снять с себя ответственность. Эта фраза в любой ситуации неуместна. 5. «Все это только у тебя в голове» Вы ведь не хотите заставить своего собеседника чувствовать себя сумасшедшим? Если вы видите, что человек в чем-то заблуждается или переживает из-за того, что сам себе придумал, найдите более деликатный способ сказать ему об этом. Например, вы можете задать несколько наводящих вопросов, чтобы человек сам осознал, что все его проблемы только у него в голове. 6. «Это было глупо» Не стоит осуждать действия других людей. Вероятно, они и сами понимают, что где-то оплошали. Вместо того чтобы еще больше внимания направлять на это, поддержите человека. Подумайте вместе с ним, как можно было бы исправить сложившуюся ситуацию. 7. «Ты всегда» или «ты никогда» Не вешайте ни на кого ярлыки. Люди не любят, когда их пытаются подвести под какой-то шаблон. И это действительно неправильно: человек — удивительное существо, чьи действия довольно сложно предугадать (особенно если рассматривать одну конкретную незаурядную личность). И фразы из разряда «ты всегда» или «ты никогда» могут вывести человека из себя. 8. «Все происходит по какой-то причине» Человек мог потратить много времени на обдумывание какой-то ситуации, но так и не найти причин, по которым все произошло именно так. Ваши слова могут заставить его вернуться к мыслям и продолжить поиски причины. А ведь причины может и не быть. Не все в этой жизни происходит по какой-то причине. Нередко что-то происходит просто так — не повезло. Жизнь полна непредсказуемостей. 9. «Как я уже говорил» Эта фраза похожа на обвинения в том, что человек вас невнимательно слушает или что он слишком глуп, чтобы понять ваши слова с первого раза. Если вы вынуждены повторить какую-то мысль, то перефразируйте ее. Не делайте акцент на том, что вы повторяетесь. 10. «При всем уважении» Обычно после этого следует что-то неприятное. Не прибегайте к таким смягчающим фразам, которые больше похожи на лицемерие. Не бойтесь говорить прямо. 11. «Что угодно», «без разницы», «мне все равно» Не перекладывайте на другого человека свой выбор. Этим вы можете заставить чувствовать его неловко, потому что он будет чувствовать ответственность за выбор, который сделал вместо вас. Поэтому, если у вас что-то уточняют, постарайтесь ответить конкретнее. Не заставляйте другого человека решать за вас. Читайте также: 6 советов, которые помогут вам запрограммировать мозг на достижение поставленных целей