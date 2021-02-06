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«Впервые увидел, что бывает чудо»: Шубский рассказал о мистических вещах перед смертью Глаголевой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Измена мужа усугубила болезнь: Вера Глаголева страдала от рака больше 10 лет
Фото: Экспресс газета
Вдовец актрисы Веры Глаголевой бизнесмен Кирилл Шубский в документальном фильме на Первом канале «Не сломанный свет» заявил, что перед смертью его жены происходили по-настоящему мистические вещи. В те годы вышла мелодрама «Две женщины», где она выступила режиссером. Вера Глаголева. Фото: Globallookpress.com
«Мы поехали в клинику, и я, может быть, впервые увидел, что бывает чудо. У нее были поражены многие органы, но все они, по сути, восстановились. Все показатели — прямые и косвенные — были в норме. Это воздействие фильма или каких-то внутренних резервов организма? Какие-то элементы мистики в этом есть».
Кирилл Шубский По словам Шубского, его жена сразу же возвращалась к работе, как только ей становилось лучше. Она часто звонила родным и бодрым голосом произносила: «Это я, птица Феникс!» Как заметила жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, младшая дочь Глаголевой, в семье даже стали в шутку звать актрису птица Феникс. больше по теме
Шубская показала белокаменную могилу Глаголевой с куполом и в цветахМладшая дочь ныне покойной артистки до сих пор скорбит о маме.
Напомним, что Вера Глаголева ушла из жизни летом 2017 года. Она несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Умерла звезда кино в Германии. Смотрите также:
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