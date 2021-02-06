После того, как в сети поползли слухи о том, что Ефремова нет в колонии, где он отбывает срок, а письма, посланные ему, возвращаются обратно с пометкой об убытии адресата, то все наконец-то разрешилось благополучно. Его местонахождение установлено. УФСИН сообщил, что осужденного доставили в Москву для проведения неких следственных действий, почему-то не поставив в известность его адвоката. По их заявлению, он помещен в московское СИЗО, какое не уточняется. Какие действия будут проводить, тоже неясно. Сам Ефремов ранее заявлял, что трудится в колонии на пошивочном производстве, вставляя молнии в швейные изделия. Актера, совершившего ДТП в пьяном виде со смертельным исходом, приговорили к 8 годам колонии. Затем срок снизили до 7,5 лет.
Интрига с пропажей Ефремова из колонии благополучно разрешилась, его привезли в Москву в интересах следствия
Фото: Apral.ru
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Читайте также