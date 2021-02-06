Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Интрига с пропажей Ефремова из колонии благополучно разрешилась, его привезли в Москву в интересах следствия 

Apral.ru 7 часов назад
Интрига с пропажей Ефремова из колонии благополучно разрешилась, его привезли в Москву в интересах следствия
Фото: Apral.ru
После того, как в сети поползли слухи о том, что Ефремова нет в колонии, где он отбывает срок, а письма, посланные ему, возвращаются обратно с пометкой об убытии адресата, то все наконец-то разрешилось благополучно. Его местонахождение установлено. УФСИН сообщил, что осужденного доставили в Москву для проведения неких следственных действий, почему-то не поставив в известность его адвоката. По их заявлению, он помещен в московское СИЗО, какое не уточняется. Какие действия будут проводить, тоже неясно. Сам Ефремов ранее заявлял, что трудится в колонии на пошивочном производстве, вставляя молнии в швейные изделия. Актера, совершившего ДТП в пьяном виде со смертельным исходом, приговорили к 8 годам колонии. Затем срок снизили до 7,5 лет.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Apral.ru: последние новости
В дочери Кристины Асмус поклонники разглядели «маленького Харлама» В дочери Кристины Асмус поклонники разглядели «маленького Харлама» Святослав Ещенко подписал брачный контракт со своей женой Ириной, которая подозревала его в изменах Святослав Ещенко подписал брачный контракт со своей женой Ириной, которая подозревала его в изменах В Воронеже из окна выпал мужчина и упал на коляску с ребенком, оба погибли на месте В Воронеже из окна выпал мужчина и упал на коляску с ребенком, оба погибли на месте
Любовь , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
08:27
Что творит бытовая химия и от чего отказаться, чтобы не навредить себе
Дом и сад
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
02:54
Как изменится ваша жизнь, если съедать по два банана в день
Еда
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
03:06
Лановой с женой годами заботились о тайной внучке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение