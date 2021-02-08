Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Женщины и мужчины назвали худшие подарки на 14 февраля 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Женщины и мужчины назвали худшие подарки на 14 февраля
Фото: depositphotos.com
Эксперты составили список подарков, которые больше всего не хотели бы получить женщины и мужчины на День святого Валентина. Опрос провел портал Picodi. В нем приняли участие 11 тысяч человек.
Так, женщины назвали самым неудачным подарком алкоголь. Против него высказались 36% респондентов. Следующими в списке оказались спортивный инвентарь (26%), мягкие игрушки (21%), предметы интерьера (18%) и настольные игры (17%).
Мужчины не хотели бы получить от возлюбленной на 14 февраля цветы. Такой подарок сочли неуместным 32% опрошенных. Также среди неудачных презентов — открытки (25%), интимные гаджеты (25%), косметика (22%) и мягкие игрушки (20%).
По мнению 34% женщин, цветы — идеальный подарок. Кроме того, дамы не против получить в праздничный день книги, подарочные сертификаты, билеты в кино и на концерт, а также приглашение на ужин в ресторан. Мужчины выбрали еду с доставкой, электронику, деньги и одежду.
Как выяснили исследователи, россияне тратят на подарок в честь Дня святого Валентина в среднем 2900 рублей. В этом году мужчины (24%) порадуют своих возлюбленных, заказав доставку еды на дом. А женщины (15%) планируют подарить партнеру билеты в кино или на концерт.
Ранее "Рамблер" рассказывал, о каких скрытых чертах женщины расскажет цвет нижнего белья.
Видео дня. Двойники голливудских звезд, найденные в России
Женский форум 3
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение