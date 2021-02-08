Женщины и мужчины назвали худшие подарки на 14 февраля 

Эксперты составили список подарков, которые больше всего не хотели бы получить женщины и мужчины на День святого Валентина. Опрос провел портал Picodi. В нем приняли участие 11 тысяч человек.

Так, женщины назвали самым неудачным подарком алкоголь. Против него высказались 36% респондентов. Следующими в списке оказались спортивный инвентарь (26%), мягкие игрушки (21%), предметы интерьера (18%) и настольные игры (17%).

Мужчины не хотели бы получить от возлюбленной на 14 февраля цветы. Такой подарок сочли неуместным 32% опрошенных. Также среди неудачных презентов — открытки (25%), интимные гаджеты (25%), косметика (22%) и мягкие игрушки (20%).

По мнению 34% женщин, цветы — идеальный подарок. Кроме того, дамы не против получить в праздничный день книги, подарочные сертификаты, билеты в кино и на концерт, а также приглашение на ужин в ресторан. Мужчины выбрали еду с доставкой, электронику, деньги и одежду.

Как выяснили исследователи, россияне тратят на подарок в честь Дня святого Валентина в среднем 2900 рублей. В этом году мужчины (24%) порадуют своих возлюбленных, заказав доставку еды на дом. А женщины (15%) планируют подарить партнеру билеты в кино или на концерт.