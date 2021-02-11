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Врач рассказал, что нужно есть для усиления сексуального влечения 

Свободная пресса и ещё 3 5 часов назад
Что нужно есть для усиления сексуального влечения
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Наталья Денисова перечислила продукты питания, благодаря которым усиливается сексуальное влечение. Она отметила, что источниками сексуальной энергии являются цинк, селен и белок, а значит, они должны присутствовать в блюдах для романтического ужина.
По словам специалиста, можно выбрать грибы, устрицы, морепродукты — в них содержится цинк, повышающий выработку и подвижность сперматозоидов, а также стимулирующий кровообращение в области половых органов.
Кроме того приток крови к репродуктивным органам стимулируют и специи. В этом качестве лучше всего подойдут кардамон, карри, имбирь и красный перец. Советует диетолог обратить внимание и на артишоки.
Как отметила Денисова, либидо смогут повысить финики, красная и черная икра, а клубника, красное вино и черный шоколад обеспечат человека эндорфином. Образованию тестостерона способствуют белки яиц, орехи и семечки. Также для романтического ужина можно выбрать богатый белком и витаминами авокадо.
Как пишет «Экономика сегодня», еще эксперт советует обратить внимание на лук и чеснок. Однако употреблять их стоит не перед свиданием, а регулярно включать в рацион для длительного эффекта.
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Женский форум
Любовь , Самые сексуальные , Наталья Денисова
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