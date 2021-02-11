Что нужно есть для усиления сексуального влечения

Врач-диетолог Наталья Денисова перечислила продукты питания, благодаря которым усиливается сексуальное влечение. Она отметила, что источниками сексуальной энергии являются цинк, селен и белок, а значит, они должны присутствовать в блюдах для романтического ужина.

По словам специалиста, можно выбрать грибы, устрицы, морепродукты — в них содержится цинк, повышающий выработку и подвижность сперматозоидов, а также стимулирующий кровообращение в области половых органов.

Кроме того приток крови к репродуктивным органам стимулируют и специи. В этом качестве лучше всего подойдут кардамон, карри, имбирь и красный перец. Советует диетолог обратить внимание и на артишоки.

Как отметила Денисова, либидо смогут повысить финики, красная и черная икра, а клубника, красное вино и черный шоколад обеспечат человека эндорфином. Образованию тестостерона способствуют белки яиц, орехи и семечки. Также для романтического ужина можно выбрать богатый белком и витаминами авокадо.

Как пишет «Экономика сегодня», еще эксперт советует обратить внимание на лук и чеснок. Однако употреблять их стоит не перед свиданием, а регулярно включать в рацион для длительного эффекта.