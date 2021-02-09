4 правила спонтанного секса, которые важно знать каждой 

Спонтанный секс, произошедший в машине, на кухне или в ином месте за пределами привычной спальни может стать одним из лучших и запомниться, если не на всю жизнь, то очень надолго.

Однако, чтобы вспышка удовольствия не привела к серьезным и неприятным последствиям, следует помнить о нескольких важных правилах. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Предохраняйтесь

Даже в порыве страсти не стоит забывать о важности защищенного секса. В противном случае секс может обернуться нежелательной беременностью или половой инфекцией. Носите презервативы в кармане или сумке, чтобы в случае чего достать их как можно быстрее, не тратя время на поиски.

Выбирайте места и поверхности

Прежде чем заняться интенсивным сексом на столе, оцените риски. Внезапно сломанная мебель не только лишит удовольствия, но и может быть чревата травмами. Кроме того, следует быть осторожнее, придаваясь страсти вне дома, — важно сохранять уверенность в том, что выбранное место не кишит микробами.

Используйте лубрикант

Даже при сильном возбуждении, естественная смазка не всегда возникает сиюминутно. В этом случае спасет лубрикант — удобнее всего носить с собой маленький тюбик с откидной крышкой. Выбирайте бесцветный продукт, чтобы он не испачкал одежду.

Уважайте права окружающих

Многие из нас хотя бы раз в жизни мечтали заняться сексом на борту самолета. Однако, как минимум, из уважения к другим пассажирам делать этого не стоит, ведь туалетных кабинок в самолете не так много. Кроме того, такой секс небезопасен и для вас, учитывая, как много опасных бактерий находится в уборных общественного транспорта.