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Сексолог объяснила, как на первом свидании узнать, каков мужчина в постели 

News.ru 13 часов назад
Как на первом свидании узнать, каков мужчина в постели
Фото: Unsplash
Разочарование в сексуальном партнёре может поставить крест на отношениях. Начинать ли их в принципе, можно решить уже на первом свидании, с большой долей вероятности определив темперамент понравившегося мужчины, рассказала сексолог и психолог Екатерина Киселёва.
По её словам, ответ всегда на поверхности. Достаточно лишь обратить внимание на то, как ухажёр ведёт себя по отношению к женщине и какие черты характера демонстрирует.
Киселёва выделила четыре типа представителей мужского пола, сообщает сайт Пятого канала.
Первый — это неисправимый романтик. Самый банальный, по мнению сексолога, тип, к которому относятся романтичные, аккуратные и осторожные мужчины. Такой воздыхатель много говорит, рассказывает истории, но старается не прикасаться к избраннице. Он обходителен, но не более того. С таким мужчиной активную роль в постели придётся брать на себя, так как он, скорее всего, имеет небольшой сексуальный опыт, либо не имеет его вовсе.
Другой тип — ловелас. Практически каждая женщина встречала такого человека. Такие люди привлекательны и уверены в себе. Всякий раз они пытаются дотронуться до спутницы и каждое их прикосновение не может не возбуждать. С такими мужчинами в постели можно получить много приятных и ярких ощущений. Но главный минус представителей этого типа — непостоянство, предупредила Киселёва. Ловеласы могут иметь сразу несколько партнёрш, поэтому важно сразу определиться, что важнее: быть единственной или получать наслаждение в постели.
Третий тип — торопыга. У таких мужчин всегда много различных целей и задач, которые необходимо решать «здесь и сейчас». Они хотят добиться всего, что только возможно. Похожим образом они относятся и к слабому полу. Отношения с ними — «просто секс и ничего лишнего», а женщина в таком случае — очередная цель. В постели с таким мужчиной могут быть хорошими прелюдии, однако финальная часть может разочаровать.
И наконец, четвёртый тип — безумец. С таким мужчиной хорошо ложиться в одну постель, если не хватает острых ощущений и хочется попробовать в интимной жизни что-то новое. Такой человек жаждет экспериментов и чего-то нового. С таким партнёром можно узнать новые позы и получить незнакомые ранее ощущения. Но это не всегда сулит удовольствие, ведь секс для таких мужчин — просто новое испытание, а будет ли хорошо женщине, дело десятое.
Какого мужчину выбрать, решать придётся самостоятельно. Главное, чтобы это был тот человек, который окажется по душе, считает сексолог. Она напомнила, что любые отношения станут лучше и точно выйдут на новый уровень, если партнёры не будут стесняться разговаривать о сексе и рассказывать друг другу о своих желаниях.
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Любовь , Екатерина Киселева
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