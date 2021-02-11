Стало известно, сколько россияне тратят на свадьбу 

Как оказалось, 2020 год, который прошел под знаком пандемии коронавируса, не смог существенно повлиять на желание россиян сыграть свадьбу. Если в 2020 году о планах вступить в брак заявляли примерно 5% россиян, то в 2021 году таковых 4,5% жителей нашей страны. Такими данными своего исследования компании «Сбербанк Управление активами» и « Сбербанк страхование жизни» (в каждом из 75 городов России с населением более 250 тысяч человек, которые приняли участие в исследовании, было опрошено не меньшее 200 человек) поделились с РИА Новости.

Больше всего свадеб (на тысячу жителей) ожидается в Махачкале — 8% жителей, Нижний Новгород — 6%. В 37 городах России намерены вступить в брак 5% россиян, в 36 городах — 4% жителей. При этом россияне оценивают траты на торжество примерно в 188 тысяч рублей.

«Самые высокие оценки стоимости свадебного торжества у жителей Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысяч рублей в каждом городе). Минимальные расходы на эти цели планируют жители Хабаровска (120 тысяч рублей) и Читы (106 тысяч рублей)», — говорится в исследовании.

Подавляющее число жителей нашей страны (72%) говорят, что у них получилось бы финансировать свадьбу. Для этих целей они бы тратили имеющиеся накопления или бы обратились к родственникам, отметила Наталья Алымова , старший вице-президент Сбербанка.

Лучшим подарком на торжество по-прежнему остаются деньги (52% россиян заявили об этом), каждый пятый житель нашей страны дарил бы новобрачным коплект постельного белья. Остальные презентовали бы технику для дома, аксессуары для интерьера, мебель, гаджеты, путешествие.

К слову, в московских ЗАГСах сняли ограничения, введенные ранее и-за пандемии коронавируса.