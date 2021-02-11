Муж ушел на секс-пенсию в 45: что делать жене?

«Добрый день! Мы с супругом в браке уже 20 лет, но в последние годы его словно подменили. Такое чувство, что любимого ласки совсем не интересуют, я всегда в позиции охотницы. Мужу 45 лет, но он уже словно на «секс-пенсию» вышел: то «устал», то «настроения нет», то «проблемы» — отговорок тысяча. Как я могу повлиять на эту ситуацию?» — Мария, 43 года.

— Добрый день, Мария! Если это не гормональный сбой, то, скорее всего, желание осталось, но оно просто глубоко спрятано. Чтобы разобраться в причинах этой ситуации, призываю вас быть честными хотя бы с самими собой.

Во-первых, посмотрите на свой облик и поведение со стороны и откровенно ответьте, сексуальны ли вы? Или вечерами дома муж видит уставшую женщину в бигуди и в халате не первой свежести? Мужчина любит глазами, и не важно, сколько лет вы вместе. Сохраняйте привлекательность!

Вторая причина — работа. Если он спит всего по 4-5 часов, много нервничает, — организм просто отключил функцию секса. Выход один — качественные выходные и отпуск. Планируйте активность на эти дни. Договаривайтесь обо всем лично, без телефона или ноутбука.

Если же всё в порядке, попробуйте взглянуть на проблему с другой стороны — не «перелюбили» ли вы своего благоверного? Не слишком ли жалели-сострадали, да так, что из «трепетной лани» превратились в заботливую мамашу? Если это так, то вполне естественно, что желание у него пропало.

И последняя причина, которая пугает больше всего, — измены. Не обязательно они случаются только ночью и в гостиничных номерах. При хорошей маскировке бывает так, что один из супругов годами скрывает походы налево. Искать улики или бежать взламывать переписку не стоит. Задайте сначала вопрос, готовы ли вы заполучить подтверждение своим подозрениям?

Советую начать с разговора. Расскажите супругу о ваших эмоциях и переживаниях, сообщите, что вы не готовы заканчивать сексуальную жизнь так рано. Первый шаг к решению проблемы — это ее обозначение, осознание, что она существует.

Спросите напрямую, чем конкретно вы можете помочь и каким ему видится план действий. Бросайте роль охотницы и снова станьте другом и партнером. Поверьте, все проблемы можно решить, если этого хотят оба партнера. Вы имеете право ощущать себя комфортно и хорошо. Как ваши, так и его интересы необходимо обсуждать, а не прятать в долгий ящик!