Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Всегда проверяй: на какие предложения не стоит соглашаться в одиночном путешествии 

WomanHit.ru 7 часов назад
На какие предложения не стоит соглашаться в одиночном путешествии
Фото: WomanHit.ru
Не идем на поводу у симпатичных незнакомцев.
Сегодня в одиночное путешествие хочет отправиться каждая третья женщина, хотя еще пять лет назад женщины предпочитали путешествовать со своими мужчинами или небольшими женскими компаниями. И действительно, отправляясь на отдых в одиночку, можно не переживать, что ваши планы не совпадут с планами попутчиков.
Но все же такой вид отдыха таит определенные опасности: одинокая и беззащитная женщина на отдыхе — лакомый кусочек для мошенников разного рода. О чем важно помнить, покупая один билет на самолет, мы и поговорим.

Держим себя в руках

Не секрет, что, отправляясь отдыхать на шикарный пляж, многие женщины попадают «на крючок» местных ловеласов, которые мастерски определяют, что женщина приехала одна.
Опьяненная свободой, морским воздухом и приятной компанией нового знакомого, который так не похож на всех городских знакомых, женщина легко теряет контроль, и порой соглашается на довольно опасные авантюры, например, незащищенную близость, на чем очень любят настаивать местные мачо.
В любом состоянии важно понимать все риски, с которыми вы столкнетесь, соглашаясь на подобную связь. Не идите на поводу избалованных вниманием мужчин, всегда думайте о последствиях — курортный роман может подарить не только приятные впечатления.

Не теряем бдительности

И опять же речь идет о ситуациях, когда вы заводите на отдыхе новых знакомых, причем это могут быть не только мужчины, но и вполне приятные женщины, которые якобы готовы составить вам компанию на отдыхе.
Конечно, в некоторых случаях путешественники-одиночки могут кооперироваться на отдыхе, так что подозревать всех подряд не стоит, и все же не теряем бдительности, особенно если вы понимаете, что человек местный и уж слишком настойчиво набивается вам в друзья. Не соглашайтесь на индивидуальные экскурсии с новым знакомым — итог такого приключения может быть плачевным.

Сочувствие под контролем

Многие мошенники пользуются женской эмпатией и легко манипулируют податливой путешественницей. Практически в любой стране вам может поступить необычная просьба обменять деньги или дать в долг приятному молодому человеку, который «живет в том же отеле».
Здесь важно помнить, что любые манипуляции, требующие привлечения ваших средств, в 99% случаев оказываются мошенническими схемами. Искать «милого должника» по всему острову или курорту — то еще удовольствие.
Видео дня. Что известно о матери Николая Баскова
WomanHit.ru: последние новости
Страсть на заднем сидении: 4 лайфхака, чтобы вас никто не заметил Страсть на заднем сидении: 4 лайфхака, чтобы вас никто не заметил Мария Голубкина пришла на премьеру в одиночестве: «Я давно со всеми развелась» Мария Голубкина пришла на премьеру в одиночестве: «Я давно со всеми развелась» Оригинальный подкат: 3 способа познакомиться в пробке Оригинальный подкат: 3 способа познакомиться в пробке
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение