На какие предложения не стоит соглашаться в одиночном путешествии

Не идем на поводу у симпатичных незнакомцев.

Сегодня в одиночное путешествие хочет отправиться каждая третья женщина, хотя еще пять лет назад женщины предпочитали путешествовать со своими мужчинами или небольшими женскими компаниями. И действительно, отправляясь на отдых в одиночку, можно не переживать, что ваши планы не совпадут с планами попутчиков.

Но все же такой вид отдыха таит определенные опасности: одинокая и беззащитная женщина на отдыхе — лакомый кусочек для мошенников разного рода. О чем важно помнить, покупая один билет на самолет, мы и поговорим.

Держим себя в руках

Не секрет, что, отправляясь отдыхать на шикарный пляж, многие женщины попадают «на крючок» местных ловеласов, которые мастерски определяют, что женщина приехала одна.

Опьяненная свободой, морским воздухом и приятной компанией нового знакомого, который так не похож на всех городских знакомых, женщина легко теряет контроль, и порой соглашается на довольно опасные авантюры, например, незащищенную близость, на чем очень любят настаивать местные мачо.

В любом состоянии важно понимать все риски, с которыми вы столкнетесь, соглашаясь на подобную связь. Не идите на поводу избалованных вниманием мужчин, всегда думайте о последствиях — курортный роман может подарить не только приятные впечатления.

Не теряем бдительности

И опять же речь идет о ситуациях, когда вы заводите на отдыхе новых знакомых, причем это могут быть не только мужчины, но и вполне приятные женщины, которые якобы готовы составить вам компанию на отдыхе.

Конечно, в некоторых случаях путешественники-одиночки могут кооперироваться на отдыхе, так что подозревать всех подряд не стоит, и все же не теряем бдительности, особенно если вы понимаете, что человек местный и уж слишком настойчиво набивается вам в друзья. Не соглашайтесь на индивидуальные экскурсии с новым знакомым — итог такого приключения может быть плачевным.

Сочувствие под контролем

Многие мошенники пользуются женской эмпатией и легко манипулируют податливой путешественницей. Практически в любой стране вам может поступить необычная просьба обменять деньги или дать в долг приятному молодому человеку, который «живет в том же отеле».

Здесь важно помнить, что любые манипуляции, требующие привлечения ваших средств, в 99% случаев оказываются мошенническими схемами. Искать «милого должника» по всему острову или курорту — то еще удовольствие.