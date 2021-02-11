Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Как «ковидная» потеря обоняния влияет на сексуальную жизнь 

WMJ.ru 6 часов назад
Как «ковидная» потеря обоняния влияет на сексуальную жизнь
Фото: Pexels
Потеря обоняния — один из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции.
Нечувствительность к запахам, также известная как аносмия, продолжается и после излечения от коронавируса. Ароматические свечи становятся бесполезными, радость от еды урезается до радости от текстур (и хорошо, если со вкусом), повышается опасность пропустить пожарную угрозу — и страдает сексуальная жизнь.
Уже доказано, что запах играет важную роль в сексуальном возбуждении. Опрос, проведенный еще в 2018 году, показал, что 29% людей с нарушениями обоняния имеют пониженное сексуальное влечение с тех пор, как «нюх» пропал.
Они скучают по запаху партнеров, чувствуют себя неуверенно из-за собственных ароматов — то же, предполагает издание Metro, ощущают и «ковидные» больные.
Но на это влияют и другие факторы. Известно, что сексуальное влечение зависит от депрессии, влияющей на либидо не меньше потери запаха, — отмечает издание.
В более новом исследовании американские ученые нашли связь между потерей запаха, с одной стороны, и сниженным влечением и эмоциональной удовлетворенностью после сексуального контакта, с другой.
Однако это исследование проводилось среди людей старше 65 лет, так что возраст тоже мог повлиять на результаты. При этом опрошенные с аносмией продолжали половую жизнь, несмотря на отсутствие безумного желания.
Видео дня. Что известно о матери Николая Баскова
WMJ.ru: последние новости
Собчак и Варнава пришли на премьеру «Родных» в коже, а Монеточка — в британской клетке Собчак и Варнава пришли на премьеру «Родных» в коже, а Монеточка — в британской клетке Мужчина нанял юную сиделку для смертельно больной супруги и женился на ней Мужчина нанял юную сиделку для смертельно больной супруги и женился на ней Анна Семенович заявила, что у нее будут дети и «очень скоро» Анна Семенович заявила, что у нее будут дети и «очень скоро»
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение