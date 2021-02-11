Как «ковидная» потеря обоняния влияет на сексуальную жизнь 

Потеря обоняния — один из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции.

Нечувствительность к запахам, также известная как аносмия , продолжается и после излечения от коронавируса. Ароматические свечи становятся бесполезными, радость от еды урезается до радости от текстур (и хорошо, если со вкусом), повышается опасность пропустить пожарную угрозу — и страдает сексуальная жизнь.

Уже доказано, что запах играет важную роль в сексуальном возбуждении. Опрос, проведенный еще в 2018 году, показал, что 29% людей с нарушениями обоняния имеют пониженное сексуальное влечение с тех пор, как «нюх» пропал.

Они скучают по запаху партнеров, чувствуют себя неуверенно из-за собственных ароматов — то же, предполагает издание Metro , ощущают и «ковидные» больные.

Но на это влияют и другие факторы. Известно, что сексуальное влечение зависит от депрессии, влияющей на либидо не меньше потери запаха, — отмечает издание.

более новом исследовании американские ученые нашли связь между потерей запаха, с одной стороны, и сниженным влечением и эмоциональной удовлетворенностью после сексуального контакта, с другой.

Однако это исследование проводилось среди людей старше 65 лет, так что возраст тоже мог повлиять на результаты. При этом опрошенные с аносмией продолжали половую жизнь, несмотря на отсутствие безумного желания.