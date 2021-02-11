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Студентка вышла замуж за 80-летнего мужчину спустя год с момента знакомства 

Lenta.ru 5 часов назад
Студентка вышла замуж за 80-летнего мужчину через год знакомства
Фото: Страница Терзель Расмус в Facebook
Жительница города Кейптаун, ЮАР, вышла замуж за мужчину, который на 51 год старше нее. Как сообщает издание Daily Mail, пара сыграла свадьбу спустя год после знакомства.
29-летняя Терзел Расмус (Terzel Rasmus) встретилась с 80-летним Уилсоном Расмусом (Wilson Rasmus) в 2016 году на мероприятии, организованном местной газетой. Женщина, которая работала журналисткой, сразу влюбилась без памяти в нового знакомого, несмотря на то, что у мужчины есть внуки — ее ровесники.
«Когда я закончила работу, я осталась на вечеринке, где начались танцы. Уилсон прошел через танцпол к месту, где я сидела, и спросил, можно ли сесть рядом. Он пояснил, что заметил, что я одна, и решил составить мне компанию. Я согласилась, и с тех пор мы не расставались. Позже оказалось, что он обратил на меня внимание еще до начала мероприятия и решил познакомиться поближе», — рассказала Терзел.
Пара обменялась телефонами. На следующий день Терзел пригласила Уилсона на мероприятие для прессы, затем — на кофе. Очень скоро они начали встречаться.
Уилсон искал молодую жену, которая обеспечила бы ему уход в силу его почтенного возраста, а Терзел ценит его мудрость и жизненный опыт. Он часто дает ей советы относительно ее будущего и оказывает ей финансовую поддержку. В частности, мужчина оплачивает обучение возлюбленной. Терзел говорит, что единственный недостаток возлюбленного — непонимание новых технологий.
Влюбленные не планируют заводить собственных детей, но если вдруг Терзел забеременеет, она не будет делать аборт.
Женщина рассказала, что это ее первые серьезные отношения. «Через три месяца после знакомства я знала, что хочу выйти за него замуж», — подчеркнула она. Уилсон был женат до 2002 года, его супруга, она же первая любовь, скончалась от рака.
Мать Терзел и ее покойный отец одобрили их отношения, и в 2017 году они поженилась. 56-летняя дочь Уилсона была свидетельницей на свадьбе. Дочери Уилсона тоже тепло приняли Терзел и общаются с ней на равных, хотя она вдвое младше. Незнакомые люди часто принимают их за отца и дочь.
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