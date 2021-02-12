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«Я в отношениях семейных»: Лолита Милявская высказалась о своем статусе 

Teleprogramma.pro и ещё 6 8 часов назад
«За первые пять дней не произнесла ни одного матерного слова»: Лолита о разнице между театром и эстрадой
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Лолита в беседе с корреспондентом портала
Teleprogramma.pro
пояснила свой семейный статус. Отметим, что в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ звезда неожиданно заявила, что уже вышла замуж. Разговаривавший с ней в этот момент певец Филипп Киркоров слегка опешил. Удивились и многие зрители. Лолита Милявская. Фото: Globallookpress.com Позже Лолита заявила следующее: «Я тут как-то подумала: „Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?“ Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу». Как бы там ни было в беседе с сайтом
Teleprogramma.pro
певица дала понять, что в личной жизни у нее все хорошо. «Я в отношениях семейных», — сообщила нашему корреспонденту яркая исполнительница, чем еще больше всех запутала. больше по теме
«Пока нет реноме и статуса»: Соседов оценил перспективы Моргенштерна выступить на «Евровидении»Как отметил музыкальный критик, рэпер популярен только в соцсетях у незрелых подростков.
Отметим, что нынешний возлюбленный Лолиты человек состоятельный. Они уже вместе ездили на отдых. При этом мужчина находится в самом расцвете сил. Публике его звезда пока не представляла. Смотрите также:
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Женский форум
Любовь , Филипп Киркоров , Лолита Милявская , НТВ
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