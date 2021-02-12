«За первые пять дней не произнесла ни одного матерного слова»: Лолита о разнице между театром и эстрадой

Певица Лолита в беседе с корреспондентом портала

пояснила свой семейный статус. Отметим, что в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ звезда неожиданно заявила, что уже вышла замуж. Разговаривавший с ней в этот момент певец Филипп Киркоров слегка опешил. Удивились и многие зрители. Лолита Милявская. Фото: Globallookpress.com Позже Лолита заявила следующее: «Я тут как-то подумала: „Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?“ Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу». Как бы там ни было в беседе с сайтом

певица дала понять, что в личной жизни у нее все хорошо. «Я в отношениях семейных», — сообщила нашему корреспонденту яркая исполнительница, чем еще больше всех запутала. больше по теме

Отметим, что нынешний возлюбленный Лолиты человек состоятельный. Они уже вместе ездили на отдых. При этом мужчина находится в самом расцвете сил. Публике его звезда пока не представляла. Смотрите также: