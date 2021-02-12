Сексолог рассказал россиянам о лучших экзотических позах 

В преддверии Дня всех влюбленных специалист порекомендовала россиянам очень тщательно продумывать любые сюрпризы и эксперименты, связанные с интимом, а главное — ориентироваться на анатомию своего партнера.

"Лучше отказаться от экзотических поз в праздничный день 14 февраля. Вы, конечно, можете получить ощущения, и эти ощущения будут сильными, но они могут быть очень отрицательными", — предостерегла Малахова.

Сексолог убеждена: если знать все особенности строения своего тела и тела избранника, новые позы будут безопасны. Если же не учесть некоторые нюансы, можно получить серьезные травмы, в том числе повреждение пениса.

Мужчинам Малахова напомнила, что в некоторых особо экзотических позах женщина может не получить совсем никаких ощущений, а необычные игрушки могут причинить боль и нанести ущерб здоровью возлюбленной.

Прекрасную половину человечества доктор предостерегла от использования в честь праздника нового парфюма, в том числе того, где содержатся афродизиаки. По мнению Малаховой, в праздничный вечер безопаснее удивить мужчину новым комплектом нижнего белья.

"Сделать ночь незабываемой можно с помощью красивого белья, потому что мужчинам очень нравится визуальный образ. С парфюмом не стоит экспериментировать, какой-то резкий и непривычный аромат может привести в некоторых случаях даже к проблемам с эрекцией. Большинству мужчин хочется естественности от женщины", — сказала эксперт.

К романтической ночи лучше подготовиться заранее, обсудив с партнером наиболее важные детали и намекнув на то, что именно вы бы хотели увидеть или ощутить. Сюрпризы не смогут испортить вечер только в том случае, если влюбленные знакомы давно и знают предпочтения друг друга.