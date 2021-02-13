Эксперты рассказали, как сохранить любовь в пандемию

Поиск нового содержания
"Те пары, в которых отношения были изначально неустойчивы, начали проявлять негативные тенденции: увеличилось количество ссор, разводов, домашнего насилия во всех его правлениях. Усугубляло положение вещей и отсутствие переключения внимания на отдых и развлечения. Мы целыми сутками из недели в неделю видели одних и тех же людей, негатив проявлялся гораздо острее. Зато те, кто более интровертирован, кто любит сидеть дома, наоборот еще больше проявили привязанность друг к другу", — отметила Полянова.
"Такая постановка вопроса предусматривает совершенно другой подход: люди будут искать в сложных обстоятельствах то, что позволит им эти обстоятельства превратить в триумфальные. А в будущем, сталкиваясь с новыми жизненными этапами, пара сможет вспомнить этот позитивный опыт. Это самый главный посыл: на сложности следует смотреть как на шанс улучшить отношения и найти в них новое содержание", — считает Штукарева.
21 пункт счастья
"Система ценностей проверяется очень просто: каждый из брачующихся рисует на листе А4 то, как он представляет свою жизнь через год, два, десять лет совместной жизни. Кому-то нравится сажать цветы, иметь камин, собаку рядом, а кому-то — путешествовать, заниматься музыкой или собирать марки. Чтобы у пары было будущее, схожих идей, условных пунктов должно быть хотя бы 10-12. А лучше всего — 21 пункт", — объяснила Твардовская.
Психологическое айкидо
"Главный совет сейчас — уважать личное пространство другого человека. Стараться не нарушать границы: никакого рукоприкладства, никаких эмоциональных всплесков. Лучше применять правило психологического айкидо: если вы хотите сделать что-то плохое, сделайте что-то хорошее. Хочется сделать партнеру замечание — купите ему цветы", — рекомендует Твардовская.
"У нас принято скептически относиться ко Дню святого Валентина, мол, это привнесенный праздник, а к его традициям много вопросов. Но в столь эмоционально непростое время пусть в нашей жизни праздников будет побольше. Какие бы они ни были, чьи бы они ни были, если люди имеют возможность праздновать, значит, в их жизни есть мир, сытость и безопасность", — подытожила она.