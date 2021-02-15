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Вычислен оптимальный возраст вступления в брак для женщины 

WMJ.ru 14 часов назад
Вычислен оптимальный возраст вступления в брак для женщины
Фото: WMJ.ru
Психолог вычислила оптимальный для женщины возраст вступления в брак — и он скорее ранний, чем поздний.
Семейный психолог Наталья Панфилова считает, что со вступлением в брак не надо торопиться, но и затягивать нельзя. До 25 лет женщине стоить получить образование, попробовать себя в профессии и только после этого спрашивать себя, стоит сосредоточиться на карьере или создать семью.
«Дальше у нее происходит некое определение: она делает основной акцент на реализацию себя в социуме или же она решает, что для нее сейчас важно успеть родить здоровых детей, создать семью. Это наступает как раз в промежутке 25–27 лет. Это возраст некого определения, во что же ближайшие пять-семь лет будет вкладывать время и силы», — заявила она.
К мужчинам эта рекомендация также относится, хотя у них в плане деторождения свободы выбора больше.
«Могут плодиться до глубокой старости», — посмеялась психолог в беседе с Life. Она подчеркнула, что у женщин есть физические ограничения, мешающие деторождению в «почтенном» возрасте.
«Но стоит помнить, что психологический возраст может отличаться от паспортного и девушка в 35 лет, будучи даже высокой в социальном статусе, может быть достаточно инфантильной и искать для себя «папу». Психологическая зрелость может наступить и раньше. Многое зависит от того, чего хочет сама девушка», — заключила Панфилова.
В 2020 году россияне и россиянки назвали идеальный, по своему мнению, возраст для вступления в брак, и он слегка отличается от «экспертного»: ВЦИОМ сообщал, что мужчины считают правильным впервые заключить брак в 27 лет, а женщины — в 23 года.
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