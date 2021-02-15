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Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля 

РИА Новости и ещё 4 15 февраля 2021
Эксперты назвали самые популярные подарки на 23 февраля
Фото: РИА Новости
Самые популярные подарки на 23 февраля — сувениры, одежда и лотерейные билеты, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам пяти миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов. Аналитики банка выделили десять категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций перед 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.
"Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах сувениров и подарков — 39%. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет. Всего на один процент (+38%) по приросту отстают магазины одежды. Замыкают первую тройку по росту транзакций лотерейные билеты — 26%", — говорится в исследовании.
Средний чек в категории сувениров — 840 рублей, на одежду готовы потратить в среднем 2480 рублей, а на лотерейные билеты — 490 рублей. Кроме того, перед праздником россияне проявляют интерес к игрушкам (прирост 25%) и косметике (+20%), средний чек в этих категориях чуть больше 1 тысячи рублей, а также спорттоварам и алкоголю (прирост 18%).
Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в кинотеатры — количество покупок билетов здесь на 35% больше, чем в среднем в феврале, затем идут театры — рост на 27%. И практически такой же наплыв посетителей в барах, где количество транзакций на 26% выше по сравнению со средними показателями февраля.
Однако часть россиян ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 11% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%, резюмировали аналитики банка.
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