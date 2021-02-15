Почему супруги изменяют друг другу 

Супружеские измены существовали с самого начала возникновения брака. Около 30-40 процентов партнеров признаются в неверности. Однако, несмотря на этот высокий процент, большинство людей категорически против измен.

Интимное предательство приводит к страданиям, нарушает наше доверие и разрушает видение любви. Это шок, который заставляет подвергнуть сомнению наше прошлое, будущее и даже нашу личность.

Смотрите видео, чтобы узнать, почему же супруги изменяют друг другу.