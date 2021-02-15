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Почему супруги изменяют друг другу 

Катерина Саломе 4 часа назад
Супружеские измены существовали с самого начала возникновения брака. Около 30-40 процентов партнеров признаются в неверности. Однако, несмотря на этот высокий процент, большинство людей категорически против измен.
Интимное предательство приводит к страданиям, нарушает наше доверие и разрушает видение любви. Это шок, который заставляет подвергнуть сомнению наше прошлое, будущее и даже нашу личность.
Смотрите видео, чтобы узнать, почему же супруги изменяют друг другу.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как обмануть мозг, чтобы худеть без диет.
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