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Что поможет вывести сексуальную жизнь на новый уровень 

Passion.ru 3 часа назад
Что поможет вывести сексуальную жизнь на новый уровень
Фото: depositphotos.com
Как сообщают ученые, личная жизнь практически каждого человека пострадала из-за пандемии, но вернуть себе и даже повысить уровень сексуального удовольствия довольно легко.
Как сообщила врач-физиотерапевт Аманда Сэвидж онлайн-изданию The Sun, важнейшей тренировкой для любой женщины является тренинг мышц тазового дна. Их укрепление может быть полезно не только для здоровья, но и для усиления чувствительности в постели. «Многие женщины сообщают, что достигают оргазма легче после того, как их мышцы там становятся более сильными», — пояснила специалист, добавив, что качать мускулатуру тазового дна нужно не только представительницам слабой половины человечества, но и мужчинам, чтобы усилить эрекцию и предотвратить преждевременную эякуляцию.
Есть 7 простых способов тренировать мышцы тазового дна для придания пикантности своей сексуальной жизни. Первый — упражнение «Сожми и удерживай». Аманда объяснила, что у данных мускулов основная функция — втягивание и всасывание, потому стоит сжимать внутренние мышцы и задерживать их в таком положении 10 секунд. Делать этот прием нужно дважды в день по 10 повторов. Второй способ — короткие, мощные сжатия. Это упражнение также поможет избежать недержания мочи. Быстро сократите мышцы и расслабьте, повторяйте короткими очередями 10-15 раз подряд. Также во время секса можно попробовать сжимать внутренними мышцами член партнера, когда он внутри вас.
Четвертый способ — стараться регулярно расслаблять мускулатуру тазового дна. По словам физиотерапевта, если у одних женщин есть проблема с тем, чтобы напрячь их, у других они постоянно находятся в таком состоянии. Важно контролировать это состояние, чтобы избежать возникновения спазмов, так как это негативно сказывается на интимной близости, так как возникают болевые ощущения. Следующий совет профессионалов — приседать. «Когда вы приседаете, вы сокращаете ягодичные мышцы, а вместе с ними и мышцы тазового дна — это отличный вариант их тренировки», — пояснила Сэвидж, добавив, что прежде чем приступать к этому упражнению, нужно проконсультироваться со своим врачом, нет ли у вас противопоказаний. Еще один отличный вариант — пилатес, все упражнения которого направлены на тренировку всех групп мышц, в том числе и интимных. И последний способ — купите специальный гаджет. Существует целый ряд тренажеров для тазового дна, нужно лишь подобрать наиболее подходящий именно вам.
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