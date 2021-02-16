Товары из секс-шопа, которые улучшат интим и поправят здоровье

Немногие знают об этом, но игрушки для взрослых можно использовать не только для удовольствия, но и для поддержания здоровья. Подробнее о товарах из секс-шопов, на которые стоит обратить внимание, — в материале "Рамблера".

Вибратор-кролик

Крайне популярная модель вибраторов, преимущество которой заключается в одновременной стимуляции и клитора, и влагалища. Поскольку сексуальные реакции каждой женщины индивидуальны, такой девайс помогает найти самые чувствительные участки тела и впоследствии легче достичь оргазма. Неважно — с партнером или без. Оргазм, в свою очередь, отлично снимает стресс и помогает лучше заснуть.

Вагинальные шарики

Универсальный тренажер для укрепления мышц тазового дна. С его помощью базовые упражнения Кегеля становятся в разы эффективнее. Регулярные тренировки с шариками способствуют улучшению циркуляции крови и тонуса мышц. Кроме того, секс-игрушка предотвращает застойные явления и помогает восстановить тело после родов.

Лубрикант

Чаще всего смазку используют вместе с секс-игрушками. Однако нередко лубриканты необходимы и для классического секса без дополнительных устройств. Этот товар становится незаменимым в моменты, когда естественной смазки женщины недостаточно для плавного проникновения: во время беременности, после родов или в начале менопаузы.

Если же проблема сухости мучает регулярно, эксперты советуют присмотреться к смазкам с гиалуроновой кислотой в составе, — она способствуют естественному увлажнению слизистой оболочки.