Не должна и не буду: 3 «не», которые надо озвучить партнеру в постели

Конечно, любой интимный контакт должен происходить по желанию каждого участника, но бывает так, что уже во время самого процесса выясняются неприятные моменты, которые могут не просто погасить желание, но и причинить реальный вред одному из партнеров.

Чаще всего с негативным сексуальным опытом сталкиваются женщины, так как даже в непредвиденной ситуации им бывает непросто справиться с мужчиной.

Так какие же проявления стоит пресекать, как только вы начинаете чувствовать себя некомфортно? Мы попытались разобраться.

Ты не король

Большинство мужчин стремится к власти, причем не только в профессиональной сфере, но и в постели. В разумных пределах волноваться не о чем, однако неконтролируемое желание обладать и подавлять может крайне отрицательно сказаться на физическом и душевном комфорте женщины.

Как правило, распознать доминанта просто еще до того, как вы решите уединиться — этот мужчина всегда первый, он не терпит никаких возражений и крайне бурно реагирует на критику, пусть даже и конструктивную. Как можно раньше дайте понять, что вы не потерпите никакого принуждения и тем более насилия с его стороны.

Ты не имеешь права меня оскорблять

Всем известный факт — идеальных людей не существует, даже среди знаменитостей. И все же находятся мужчины, которые считают себя просто невероятными эстетами и ценителями красоты. Такой партнер не раз намекнет на лишний вес, какие-то внешние дефекты и будет открыто восхищаться другими женщинами, ставя их в пример вам.

Думаете, в постели что-то изменится? Да никогда. С вашей стороны необходима четкая позиция — вам не будете терпеть комментарии по поводу своей внешности или характера, на крайний случай, такой идеальный мужчина может поискать такую же идеальную женщину, зачем вам терять с ним время.

Мы не будем заниматься незащищенным сексом

Ситуация, с которой сталкивалась, наверное, каждая вторая женщина. Конечно, любой мужчина будет проявлять больше интереса к близости «без преград», но в реальности все же воспользуется средством защиты, если ему важно здоровье как партнерши, так и свое.

Но иногда донести элементарные вещи до возбужденного партнера просто невозможно, и в этот момент вы не должны проявить слабость — кроме вас никто не позаботится о вашем здоровье, тем более если вы знакомы не так давно и это ваш первый контакт. Поставьте жесткое условие, адекватный мужчина всегда поймет и примет вашу позицию.