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Женщины определили общие черты лица идеальных любовников 

Lenta.ru 11 часов назад
Женщины определили общие черты лица идеальных любовников
Фото: Lenta.ru
Женщины определили общие черты внешности мужчин, которых они сочли самыми лучшими любовниками в своей жизни. Результаты опроса компании OnBuy, в котором приняли участие 4550 респондентов, поступили в распоряжение The Sun.
Так, главным признаком идеального сексуального партнера назвали растительность на лице. По мнению 73 процентов женщин, борода придает мужчинам зрелости и брутальности, а также создает доминирующий образ.
На втором месте оказались карие глаза — за такую особенность проголосовал 71 процент опрошенных. Следующими пунктами в списке стали пирсинг (70 процентов голосов) и татуировки (62 процента голосов).
Кроме того, многие респондетки отметили привлекательность обладателей широких плеч. По их мнению, атлетическая фигура и комбинации с растительностью на лице говорит о высоком уровне тестостерона в мужском организме.
В число сексуальных особенностей внешности также вошли стопы небольшого размера (53 процента голосов), бритая налысо голова (40 процентов голосов) и широкие брови (36 процентов голосов).
Похожее исследование в августе 2018 года провели ученые из университета Нью-Мексико. Биолог Ренди Торнхилл заключил, что мужчины с симметричным лицом более привлекательны, так как симметрия тела говорит о здоровых генах. Он заявил, что такие мужчины имеют больший успех в постели даже при недостатке опыта.
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