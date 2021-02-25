Сексолог ответила на самые откровенные вопросы мужчин 

Сексолог Ольга дала интервью, в котором ответила на самые откровенные вопросы мужчин об оральном сексе, изменах, мастурбации, порнографии и другом.

— Как правильно мерить член?

— Подростки мне пишут: «Как правильно мерить член?» И скидывают фотку с вопросом: «Я правильно меряю член?»

Внимание! Член нужно мерить в эрегированном состоянии. Некоторые меряют его в неэрогированном состоянии и приходят ко мне на консультацию, потому что переживают. Первый вопрос, который я задаю: «Сколько сантиметров?» Он говорит мне: «5». Я говорю: «Окей. А как вы мерили?» И выясняется, что он мерил его в неэрегированном состоянии. После того, как я отправила домой померить в эрегированном состоянии, он мне пишет: «Доктор! У меня 14!»

— Если партнер отказывается от орального секса, что это значит?

— Это значит, что он не хочет этого орального секса. Или хочет использовать оральный секс взамен чего-то. Это часто бывает в паре. «Сделай мне минет — куплю шубу». Такие проблемы возникают из-за отсутствия полового воспитания у населения на базовом уровне, с самого детства.

— Почему люди «ходят налево»?

— Потому что их не устраивают собственные отношения. Они думают, что с другим человеком их отношения будут лучше. И они получают это «лучше», потому что пользуются только одной стороной этих отношений — любовными и романтическими удовольствиями. Но если поменять местами любовницу и жену, через полгода все будет то же самое. Та же бытовуха, те же претензии, те же упреки.

— Широкий доступ к порнографии в наше время как-то повлиял на общее сексуальное поведение?

— Да. Стало больше мастурбации и проблем из-за этой мастурбации. Организм привыкает к мастурбации и становится очень ленивым. Он говорит: «А зачем секс? Есть своя рука, свои пальцы». А реальный партнер далеко не всегда совпадает с идеальной картинкой из интернета. И мозг говорит: «Что ты мне подсовываешь?»

— Кого больше среди твоих клиентов — мужчин или женщин?

— 2/3 — это мужчины. Самая частая проблема — это эректильная дисфункция и преждевременная эякуляция. Партнер раздевает свою женщину, идет прелюдия, все хорошо, эрекция хорошая, полная и сильная… И все, эрекция пропадает. Это происходит резко. Каждый мужчина считает свой половой член другом. А тут друг в ответственный момент его подвел. И мужчина начинает думать не про секс, а про то, чтобы встал его половой член. И он не встает, потому что мужчина выключается из общего процесса взаимодействия с женщиной и получения удовольствия и начинает думать: «Давай вставай». И это проблема. Замкнутый круг. Чем тревожнее мужчина, тем больше вероятность того, что у него это повторится.

— Преждевременная эякуляция — это за сколько?

— 2 минуты после введения. Или даже до введения. Есть разные типы преждевременной эякуляции, но самая распространенная — 2 минуты после введения полового члена во влагалище.

— Если моя женщина не кончает — это я виноват?

— Если женщина не испытывает удовольствия, она виновата в этом на 50%. Если у нее есть партнер, и они встречаются достаточно долго, то самая распространенная история, когда приходят за помощью, так как не знают анатомию. Был вообще смешной случай: 2 года парень при кунилингусе думал, что он стимулировал клитор, а на самом деле это была генитальная бородавка.

— «Наш девиз един — возбудим и не дадим!» Хороший принцип?

— Для девушек — да. Они могут набивать себе цену. Это своего рода игра, адресованная мужчинам, которые любят завоевывать. А секс — как победа, как медаль, — сказала сексолог в интервью на ютуб-канале Onliner.