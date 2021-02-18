Молодая бабушка увела парня у беременной дочери 

Молодая мать из США лишилась матери и возлюбленного, вернувшись из роддома, сообщает издание The Sun . 29-летний молодой человек и 44-летняя бабушка шестерых внуков неожиданно закрутили роман.

Как сообщает издание, 24-летняя Джесс Рубен отправилась в роддом 28 января, с собой на роды в качестве поддержки она взяла маму, 44-летнюю Джорджину. Все прошло хорошо, однако спустя пару часов после появления малыша на свет новоиспеченный отец сообщил, что уходит из семьи, потому что устал от упреков в изменах. Как оказалось, подозрения были вполне обоснованными.

Как только девушка вернулась с новорожденным домой, она обнаружила, что ее мать и парень, 29-летний Райан, собрали вещи и вместе переехали в новый дом. Когда обманутая молодая мать потребовала объяснений, новоиспеченная бабушка лишь пожала плечами и сказала, что не может выбирать, в кого влюбиться. Стоит отметить, что Джесс была вместе с Райаном три года, у пары есть еще один ребенок — двухлетняя дочь Джорджиана.

«Это огромное предательство. Все-таки ожидаешь, что бабушка немедленно влюбится в новорожденного, а не в его отца. Она должна была быть милой бабулей для двоих моих детей, помогать мне, а вместо этого зажигает с моим парнем», — поделилась девушка.

Еще одним пострадавшим в этой ситуации оказался 56-летний супруг любвеобильной бабушки, Эрик, который теперь остался один. Джесс уверена, что толчком для развития романа ее матери с молодым избранником стал карантин — во время пандемии коронавируса семья решила жить под одной крышей, и сладкая парочка получила шанс сблизиться.