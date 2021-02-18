Ещё
Далее:
Читайте также:

Молодая бабушка увела парня у беременной дочери 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Молодая бабушка увела парня у беременной дочери
Фото: ЧП Столица
Молодая мать из США лишилась матери и возлюбленного, вернувшись из роддома, сообщает издание The Sun. 29-летний молодой человек и 44-летняя бабушка шестерых внуков неожиданно закрутили роман.
Как сообщает издание, 24-летняя Джесс Рубен отправилась в роддом 28 января, с собой на роды в качестве поддержки она взяла маму, 44-летнюю Джорджину. Все прошло хорошо, однако спустя пару часов после появления малыша на свет новоиспеченный отец сообщил, что уходит из семьи, потому что устал от упреков в изменах. Как оказалось, подозрения были вполне обоснованными.
Как только девушка вернулась с новорожденным домой, она обнаружила, что ее мать и парень, 29-летний Райан, собрали вещи и вместе переехали в новый дом. Когда обманутая молодая мать потребовала объяснений, новоиспеченная бабушка лишь пожала плечами и сказала, что не может выбирать, в кого влюбиться. Стоит отметить, что Джесс была вместе с Райаном три года, у пары есть еще один ребенок — двухлетняя дочь Джорджиана.

«Это огромное предательство. Все-таки ожидаешь, что бабушка немедленно влюбится в новорожденного, а не в его отца. Она должна была быть милой бабулей для двоих моих детей, помогать мне, а вместо этого зажигает с моим парнем», — поделилась девушка.

Еще одним пострадавшим в этой ситуации оказался 56-летний супруг любвеобильной бабушки, Эрик, который теперь остался один. Джесс уверена, что толчком для развития романа ее матери с молодым избранником стал карантин — во время пандемии коронавируса семья решила жить под одной крышей, и сладкая парочка получила шанс сблизиться.
Видео дня. Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Экспресс газета: последние новости
Лолита Милявская больше не скрывает семейного статуса Лолита Милявская больше не скрывает семейного статуса Рядом с Началовой: раскрыты детали похорон Алены Кравец Рядом с Началовой: раскрыты детали похорон Алены Кравец «Многие были в него тайно влюблены»: детали личной жизни Андрея Мягкова «Многие были в него тайно влюблены»: детали личной жизни Андрея Мягкова
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение