Психолог назвал главные недостатки идеального секса 

Психолог и специалист по отношениям Ассаэл Романелли убежден, что люди находятся в плену заблуждения: секс должен быть феерическим. Однако специалист поспешил развеять этот миф.

«Идеальный» секс не расслабляет

По его словам, в попытке достичь идеала в постели партнеры зачастую доходят до крайностей. Пробовать новое и заполнять пробелы — это хорошо, считает психолог. Однако иногда желание удовлетворить партнера становится навязчивым. А вот «посредственный» секс, убежден эксперт, — это возможность расслабиться.

Приводит к ссорам

Обычный секс тоже повышает уровень дофамина и позволяет гормонам радости вырабатываться, поднимает настроение и поддерживает психологическое здоровье. При этом пары, которые предпочитают феерию, заявляет психолог, чаще ссорятся на почве секса и ревности, пишет lady.mail

Партнеры не знают себя

По словам Романелли, осознав иллюзорность идеального секса, партнеры могут наконец начать изучать самих себя. Что нравится, а что не вызывает энтузиазма — обо всем этом нужно говорить не задумываясь, призывает психолог. Он отмечает, что этот пункт касается как мужчин, так и женщин. Когда от человека не ждут сексуальных подвигов и безупречной внешности, подчеркивает эксперт, приходит гармония.