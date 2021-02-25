Ещё
Далее:
Читайте также:

Психолог назвал главные недостатки идеального секса 

Профиль 6 часов назад
Психолог назвал главные недостатки идеального секса
Фото: depositphotos.com
Психолог и специалист по отношениям Ассаэл Романелли убежден, что люди находятся в плену заблуждения: секс должен быть феерическим. Однако специалист поспешил развеять этот миф.

«Идеальный» секс не расслабляет

По его словам, в попытке достичь идеала в постели партнеры зачастую доходят до крайностей. Пробовать новое и заполнять пробелы — это хорошо, считает психолог. Однако иногда желание удовлетворить партнера становится навязчивым. А вот «посредственный» секс, убежден эксперт, — это возможность расслабиться.

Приводит к ссорам

Обычный секс тоже повышает уровень дофамина и позволяет гормонам радости вырабатываться, поднимает настроение и поддерживает психологическое здоровье. При этом пары, которые предпочитают феерию, заявляет психолог, чаще ссорятся на почве секса и ревности, пишет lady.mail.

Партнеры не знают себя

По словам Романелли, осознав иллюзорность идеального секса, партнеры могут наконец начать изучать самих себя. Что нравится, а что не вызывает энтузиазма — обо всем этом нужно говорить не задумываясь, призывает психолог. Он отмечает, что этот пункт касается как мужчин, так и женщин. Когда от человека не ждут сексуальных подвигов и безупречной внешности, подчеркивает эксперт, приходит гармония.
Ранее «Профиль» рассказал о главных трендах в сексуальной жизни в 2021 году. Их список составила британский сексолог Трейси Кокс.
Видео дня. В каких продуктах есть скрытый сахар
Профиль: последние новости
Диетолог раскрыла список способных отбелить зубы продуктов Диетолог раскрыла список способных отбелить зубы продуктов Ученый назвал неожиданное последствие перепадов атмосферного давления Ученый назвал неожиданное последствие перепадов атмосферного давления Эксперт развеяла популярный миф о хлебе Эксперт развеяла популярный миф о хлебе
Женский форум
Любовь , Красивый секс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение