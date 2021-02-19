Сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук дал интервью, в котором рассказал, каким должно быть первое свидание после знакомства в интернете.
По словам сексолога, такое свидание должно быть по умолчанию коротким:
«В формате «попить кофе». Ведь порой за минуту понятно, что это «не то». Так зачем проводить целый вечер в натянутой обстановке, если можно провести не целевыми лишь 15 минут?»
Что касается возможности секса на первом свидании, то мнение Кульгавчука таково:
«Если вы ищете любовь, а не только впечатления, нужно стараться узнать друг друга получше до того, как перейти на новый этап. Тогда и секс станет хорошим продолжением отношений, а не точкой в еще на самом деле не начавшемся романе».
Сексолог также дал совет по поводу того, что необходимо обязательно сделать перед первым свиданием.
«Я обычно советую обязательно пообщаться голосом, прежде чем назначать свидание вживую. В этом случае можно оценить интеллект, эмпатию, круг интересов, умение поддерживать беседу. И только после прохождения этого в своем роде теста в квесте «Знакомство» назначать реальное свидание»,
— цитирует Кульгавчука ФАН.