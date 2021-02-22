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Прошу совета: «Муж из-за пандемии не хочет работать и странно себя ведет…Разводиться?» 

Диана Товсепова 3 часа назад
Прошу совета: «Муж из-за пандемии не хочет работать и странно себя ведет…Разводиться?»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Жила себе спокойно с мужем до всего этого ужаса с коронавирусом. Я сама оцениваю ситуацию адекватно, понимая, что болезнь реально существует, но прятаться от нее всю жизнь нельзя, и уже давно пора возвращаться к обычной рутине. Я работала удаленно, а месяц назад вышла в офис.
Все бы ничего, но вот мой муж, кажется, реально потерял часть мозга во всей этой пандемии. Примерно в марте, когда мы начали жить по пропускам, он решил, что это конец света. Работу потерял, а понимая, что я нормально зарабатываю, решил, что теперь ему работать не надо. Выходит только в магазин и хочет переехать на дачу. В 35 лет!
Все разговоры заканчиваются тем, что "ты не понимаешь, что происходит в мире". После того, как умерло двое наших знакомых с хроническими болезнями и ковидом, все стало еще хуже.
Справедливо отметить, что по дому он помогает и даже готовит. Но меня такая жизнь не устраивает, я не хочу работать за двоих и жить как затворники. Об отпуске и поездках не дает даже думать. Детей нет, что делать, не знаю. Разводиться?
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