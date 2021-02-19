7 фраз, которые помогут вывести вашего партнера на чистую воду 

В любовных отношениях люди стараются достичь откровенности и честности. Но иногда ложь и неискренность побеждают. Определить, что партнер нечестен и ведет свою игру, можно по некоторым фразам. Вот они:

1. «Это сложно объяснить»

Как можно быстро озвучить не до конца придуманную версию? Легко объясняется только то, что переживаешь сам и знаешь все детали ситуации, в которой оказался. А для сочинения нужна пауза, во время которой нужно придумывать, что говорить, дабы это выглядело правдоподобно.

2. «Ты неправильно меня понял (а)»

Если человек запутался в своих рассуждениях и понял, что ложь может быть разоблачена, ему тут же приходится придумывать новую версию, потому что по реакции собеседника, становится видно — объяснение сомнительно. 3. «Я этого не помню»

Сегодня человек рассказывает историю, а завтра забывает ее подробности, забывает, какие приводил аргументы. Если приходится сочинять истории для разных людей, нужно удерживать в памяти, кому и о чем говорил, чтобы не перепутать события.

Фраза «я этого не помню» освобождает от необходимости вспоминать и нанизывать ложь. Так как к правде вернуться уже невозможно, это выражение остается единственным способом выйти из дебрей вранья.

4. «Не вижу здесь связи»

Человек, усомнившись в правдивости слов партнера, может приводить свои аргументы. Но фраза «не вижу здесь связи» говорит только о том, что партнер хочет поскорее закрыть тему разговора и не искать объяснение несоответствию своих слов и поступков. То есть «все, что ты говоришь, не имеет отношения к тому, что я делаю».

5. «И в этот момент произошла авария»

Встречаются люди, которых настолько увлекает собственная ложь, что они сами начинают в нее верить и воображают себя участниками придуманных ими же событий. Эти люди прекрасные рассказчики. Их сочинения изобилуют деталями и подробностями, и, если, поддерживая этот разговор, незаметно предложить свой вариант рассказа, они будут его продолжать, не замечая, что ушли от своего повествования и увлеклись новой историей.

6. «Кажется», «По-моему»

Есть люди, которым, наоборот, трудно что-то придумывать. Они выдают необходимую версию и односложно отвечают на все вопросы. Не углубляясь в придуманные детали, такие люди избегают вероятности сказать какое-то лишнее или необдуманное слово. Их ответы неточны и предполагают, что какие-то детали можно не упоминать.

7. «Всегда» и «Никогда»

Словами в превосходной степени чаще всего пользуются тогда, когда стараются убедить в истинности сказанного.

«Я никогда не лгу» или «я всегда честен с тобой» говорят о желании усилить значение этих понятий. Если повторов много, их невольно выделяешь. Создается впечатление, что за ними прячутся противоположные действия. За словом «никогда» можно спрятать то, что могло происходить, а «всегда» будет убеждать в стабильности отношений. Еще одним отражением поступков может служить соответствие эмоций и произнесенных слов.