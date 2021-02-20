Десять причин заняться сексом «для здоровья» 

Говоря об интимной сфере жизни, каждый подразумевает что-то свое, личное. Но мало кто догадывается, что секс — это не только приятное времяпровождение, но и отличное лекарство при некоторых заболеваниях. Целительный эффект объясняется природной реакцией организма на близость.

Занимаясь сексом, мы не подозреваем о многочисленных процессах, которые запускаем в нашем теле. Предлагаем перечень болезней, против которых секс выступает как профилактика и лекарство.

Секс укрепляет иммунитет

Занимаясь любовью, мы повышаем уровень иммуноглобулинов, которые защищают организм от инфекционных, респираторных заболеваний и, в первую очередь, от гриппа.

Секс избавляет женщин от мигрени

Прекрасная половина человечества чаще испытывает головную боль, переходящую в мигрень. В этом случае поможет регулярный секс. Во время оргазма женский организм вырабатывает эндорфины, кортикостероиды, которые обезболивают не хуже таблеток.

Секс улучшает женское здоровье

Статистика подтверждает, что дамы, которые регулярно занимаются любовью, имеют стабильный менструальный цикл и безболезненные «критические дни».

Секс против лишнего веса

Ученые установили, что каждая минута приятной близости сжигает четыре калории. Потому люди, которые ведут активную половую жизнь, выглядят стройнее.

Секс помогает сохранить молодость

Все знают, что эстроген — это женский гормон. Но мало кто слышал, что он отвечает за красоту и молодость прекрасных дам. Занимая сексом хотя бы через день, вы будете выглядеть значительно моложе многих ровесников.

Секс как профилактика рака

Существует мнение, что онкологические заболевания возникают в результате сбоя в работе иммунной системы. Для здорового иммунитета организму необходимы окситоцин и серотонин, которые нередко называют «сексуальными» гормонами. Регулярный секс обеспечивает должный уровень этих веществ в организме.

Секс вместо антиоксидантов

Ни для кого не секрет, что токсины и вредные вещества регулярно загрязняют организм. Природа заложила в наши тела естественный процесс очищения — секс. Половая активность улучшает циркуляцию крови, благодаря чему тело быстрее избавляется от вредных веществ.

Довольно веские десять причин заниматься сексом как можно чаще. В перечень не вошли профилактика воспаления предстательной железы, нормализация функций щитовидной железы, здоровье кожи, полости рта, дыхательных органов.

Конечно, секс — не панацея и, если человек страдает каким-либо хроническим недугом, то будет не лишним преодолеть неловкость и задать соответствующий вопрос лечащему врачу. Любите, занимайтесь сексом и будьте здоровы!