Секс с роботом и голографические девушки: каким будет порно в будущем

Мир не стоит на месте. Каждый день в нем происходят открытия, появляются невероятные изобретения, «умные» гаджеты и прочая техника, упрощающая нашу жизнь.

Прогресс не обходит стороной даже порноиндустрию. Уже сейчас можно увидеть фильмы для взрослых в режиме «виртуальной реальности» или пообщаться с девушкой-роботом, как это показывают в фантастических фильмах.

Что еще интересного ожидает любителей «клубнички» в будущем? Читайте об этом в нашем материале.

POV

В последнее время POV-видео (от первого лица) пользуются большой популярностью. Благодаря такому режиму съемки зрители могут ощутить себя на месте актера.

VR

VR (виртуальная реальность) успела добраться и до порно-индустрии! При помощи специальных очков зритель может не только наблюдать за происходящим на экране, но и принять непосредственное участие в интимном процессе.

В настоящее время существуют десятки роликов, снятых в режиме VR, но адаптированы они в основном для мужчин. Вероятнее всего, в будущем стоит ожидать появления таких же видео для представительниц прекрасного пола, ведь они тоже не прочь посмотреть порно, хоть и не признаются в этом.

Тактильные костюмы

Тактильный костюм позволяет человеку не только видеть, но и ощущать то, что происходит на экране. Благодаря этому зритель может полностью погрузиться в другую реальность, о чем нередко мечтают многие любители порно.

Роботы

Если раньше в секс-шопах продавали несуразных резиновых кукол, то сейчас на их место приходят специальные девушки-роботы, обладающие искусственным интеллектом. Они могут не только ублажать своих владельцев, но и общаться с ними, запоминая информацию, и даже испытывать или имитировать оргазм.

Не исключено, что в будущем человечество столкнется с серьезной проблемой: мужчины и женщины начнут испытывать к роботам романтическое влечение, как это было представлено в фильме «Она».

Голографическое порно

Пока что эта технология не слишком распространена, но никто не знает, что произойдет в будущем. Не исключено, что мужчины и женщины смогут заниматься сексом с… голограммами.

Возможно, зрители даже смогут для этой цели проецировать изображения своих любимых актеров или других знаменитостей. Но пока это всего лишь предположения.

Порно со знакомыми

Раз уж мы заговорили о порно с известными людьми, то почему бы не представить, что в будущем можно будет заниматься сексом со своими знакомыми? Ведь уже сейчас появились откровенные видеоролики с участием различных звезд шоу-бизнеса, которые, естественно, в них не снимались. Так почему бы не «подставить» актрисе лицо бывшей девушки или школьной учительницы?

А вы ждете этих нововведений?