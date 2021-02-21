Можно ли заниматься сексом во время беременности или это опасно 

И хочется, и колется — вот как можно охарактеризовать отношение многих будущих родителей к занятиям любовью во время беременности.

Одни не могут противостоять сексуальному желанию. Другие даже боятся подумать о занятии сексом во время ожидания малыша на свет. А третьи готовы отказаться от секса, потому что считают, что во время беременности нужно думать о «куда более важных делах».

В каких случаях секс во время беременности имеет право на существование, а в каких сексуальному желанию будущим родителям лучше противостоять, «Летидору» рассказала Людмила Александровна Тарасова , врач первой категории, врач гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ-диагностики, дерматовенеролог, косметолог, трихолог, специалист по лазерным, плазменным и радиоволновым технологиям клиники Lito Medical (@lito_medical).

Как влияет беременность на сексуальное желание женщины

Сексуальное желание, или либидо, у женщин может меняться, как и настроение. Дело в том, что все это зависит от гормонального фона.

Во время беременности происходит перестройка ритма работы всей эндокринной системы женщины. Это в свою очередь обусловливает изменение всех ее поведенческих реакций: странности поведения, изменение предпочтений в еде, в том числе и сексуального желания. Оно непредсказуемо: одна женщина становится страстной, и ей постоянно хочется секса, другая — охладевает к нему и может даже начать испытывать отвращение к половой жизни.

Все зависит от соотношения и уровня гормонов: прогестерона, тестостерона, эстрогена (их уровень меняется во время беременности).

Эти гормоны усиливают вагинальный кровоток, чувствительность эрогенных зон, активируют нейрохимические реакции в коре головного мозга. Также меняется состояние молочных желез: они увеличиваются и усиливается их чувствительность. С ростом уровня гормона пролактина и окситоцина возникают приливы нежности и желание к партнеру.

На ранних сроках беременности женщина может испытывать настороженность по поводу своего нового состояния. Таким образом либидо может быть снижено.

У 80% женщин основной пик подъема либидо приходится на второй триместр.

В чем польза для женщины в занятиях сексом во время беременности

Если беременность протекает нормально, секс может принести немало «бонусов» для женщины: половая близость улучшает настроение, в этот момент мягко стимулируется родовой процесс, проходят головные боли, эндорфины оказывают обезболивающий эффект.

В первую очередь половая близость рекомендуется, если женщина перехаживает беременность.

Чтобы ускорить процесс родов, врачи рекомендуют незащищенный секс.

Дело в том, что в сперме мужчины содержатся вещества, ускоряющие процесс сглаживания и раскрытие шейки матки. Это важно для естественных родов. Важно прислушиваться к своим ощущениям. При появлении болей, кровянистых выделений и отхождения слизистой пробки секс нужно прекратить.

Стоит ли отказаться от секса в первом триместре беременности

Важно понимать, что защитные функции организма в первом триместре беременности снижены, поэтому восприимчивость к различного рода инфекциям возрастает.

В первые недели беременности риск инфицирования плода и еще не защищенной плаценты очень велик.

Во время полового акта может повыситься тонус матки, а также высок риск травматизации слизистой влагалища.

Если у женщины нет строгих запретов от врача на половую близость, то не стоит пренебрегать занятиями любовью во время беременности. Но необходимо ограничить насыщенность половой жизни (количество секса, его характер) и усилить требования к личной гигиене со стороны обоих партнеров.

Почему врач может запретить секс во время беременности

В ряде случаев придется отказаться от секса во время беременности вне зависимости от желания женщины.

повышенный тонус матки;

кровянистые выделения;

истмикоцервикальная недостаточность;

привычное невынашивание (выкидыши в анамнезе);

предлежание плаценты или низкое ее расположение; При предлежании плаценты есть риск развития кровотечения, которое может угрожать жизни будущего ребенка и самой женщины.

многоплодная беременность;

наличие у партнера половой инфекции. Врач может запретить половую жизнь, когда у будущей мамы есть угроза прерывания беременности или преждевременных родов:

Повторюсь, во время беременности происходит изменение гормонального фона. Дело в том, что это отражается на слизистой оболочке половых путей беременной женщины: она становится более ранима, нарушается ее защитная функция, меняется биотоп влагалищной флоры, повышается рН влагалищного секрета, увеличивается рост условно патогенной флоры (грибы рода кандида, гарднереллы, уреаплазмы, увеличивается количество кокковой флоры), а лактобактерий (нормального биотопа влагалищной флоры) становится меньше.

Это может приводить к повышенному риску инфицирования ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем), к попаданию инфекции в матку восходящим путем, к развитию угрозы прерывания беременности, а также к инфицированию оболочек плодного пузыря и преждевременным родам.

Как должны меняться правила секса на разных сроках беременности

С увеличением срока беременности и ростом плода увеличивается окружность живота женщины.

Важно использовать такие позы для секса, при которых не будет давления на живот (например, на боку).

Движения во время секса должны быть максимально осторожными (особенно на поздних сроках). Количество половых актов нужно минимизировать, а при определенных состояниях — исключить.

Использование лубрикантов в большинстве случаев не требуется, так как у женщины во время беременности усиливается кровоснабжение слизистой влагалища и повышается выделение собственной смазки.

Но у некоторых женщин во время беременности может появляться сухость во влагалище. Тогда использование лубрикантов будет оправданно. Но прежде чем их использовать, необходимо проконсультироваться с врачом, который наблюдает беременную женщину!

Однозначно нельзя использовать лубриканты, в состав которых входят вещества, оказывающие возбуждающее действие (они могут приводить к прерыванию беременности).