Ещё
Далее:
Читайте также:

«Жена тащит в постель секс-игрушки» 

Провинция.ру 6 часов назад
«Жена тащит в постель секс-игрушки»
Фото: depositphotos.com
«С супругой в браке уже 15 лет, все годы всегда ее всё устраивало в плане интима, а последние пару лет как с цепи сорвалась. Она предлагает мне всё время какие-то эксперименты: то интим в необычных местах, где-то на улице, то кучу резиновых игрушек притащила из секс-шопа, еще чего не хватало! А мне 45 лет,
я не готов заниматься любовью в подъезде или еще где-то, у нас для этого дела в спальне кровать есть. Жене пытаюсь объяснить, она не понимает, обижается. Недавно заявила, что приведет тогда третьего, раз я такой старый. Что делать? Как донести до нее мысль, что и без вот этих всех «штучек-дрючек» у нас всё хорошо? Разводиться не хочется, люблю ее». Владимир, 45 лет
— Добрый день, Владимир! Спустя столько лет супружеской жизни, скорее всего, ваша жена заскучала. Быт, дети, устоявшийся уклад — вот и появляется желание встряхнуться, что-то новое попробовать. С вашей стороны противиться ее желаниям — тоже путь к конфликту. Попробуйте найти компромисс. Никто не принуждает заниматься любовью в закоулках и тем более — на лестничных площадках. Попробуйте снять номер в гостинице или пригласить любимую хорошенько попариться в сауне «с продолжением» — вероятно, ей просто хочется новых ощущений.
Что касается игрушек, вам обязательно надо серьезно поговорить с супругой. Возможно, та идиллия, которую вы видите на протяжении 15 лет, не совсем реалистична. Возможно, жене не хватает ощущений в процессе вашей интимной жизни. Именно поэтому она ищет новые пути получить удовольствие. Помогите ей в этом — в спокойной обстановке поговорите с ней о ласках (что надо, по ее мнению, изменить, что исправить).
А вот насчет «приглашенного гостя» в супружескую постель — наверняка, таким образом супруга решила вас взбодрить и привлечь внимание к тому, что в интимном плане есть проблема, а вы упрямо закрываете на это глаза. И намерения ее несерьезны. Если же вы поговорили «начистоту» и выяснилось, что у нее действительно есть такая потребность — подумайте не один раз, прежде чем идти на компромисс. В нашем обществе все-таки доминирует идея сексуальной эксклюзивности: один партнер — в одном браке, измена равняется предательству. Каждая пара имеет собственные границы, это и делает ее парой, создает «мы». Разрушить такое хрупкое интимное пространство вторжением третьего человека крайне легко.
Возможно, вам просто стоит внимательнее отнестись к желаниям друг друга. Большим шагом к решению вопроса будет диалог: выясните, почему именно этот способ разнообразить личную жизнь кажется ей наиболее верным? Помните, в супружестве трио губит традиционную семейную жизнь.
Видео дня. В каких продуктах есть скрытый сахар
Провинция.ру: последние новости
На известной телеведущей женился экс-супруг балерины Анастасии Волочковой На известной телеведущей женился экс-супруг балерины Анастасии Волочковой На чьи прелести клюнет любимчик Нептуна: какой он в постели, мужчина-Рыбы На чьи прелести клюнет любимчик Нептуна: какой он в постели, мужчина-Рыбы Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в Москве во второй раз Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в Москве во второй раз
Женский форум
Любовь , Интимные фото звезд , Красивый секс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение