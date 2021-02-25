«Жена тащит в постель секс-игрушки» 

«С супругой в браке уже 15 лет, все годы всегда ее всё устраивало в плане интима, а последние пару лет как с цепи сорвалась. Она предлагает мне всё время какие-то эксперименты: то интим в необычных местах, где-то на улице, то кучу резиновых игрушек притащила из секс-шопа, еще чего не хватало! А мне 45 лет,

я не готов заниматься любовью в подъезде или еще где-то, у нас для этого дела в спальне кровать есть. Жене пытаюсь объяснить, она не понимает, обижается. Недавно заявила, что приведет тогда третьего, раз я такой старый. Что делать? Как донести до нее мысль, что и без вот этих всех «штучек-дрючек» у нас всё хорошо? Разводиться не хочется, люблю ее». Владимир, 45 лет

— Добрый день, Владимир! Спустя столько лет супружеской жизни, скорее всего, ваша жена заскучала. Быт, дети, устоявшийся уклад — вот и появляется желание встряхнуться, что-то новое попробовать. С вашей стороны противиться ее желаниям — тоже путь к конфликту. Попробуйте найти компромисс. Никто не принуждает заниматься любовью в закоулках и тем более — на лестничных площадках. Попробуйте снять номер в гостинице или пригласить любимую хорошенько попариться в сауне «с продолжением» — вероятно, ей просто хочется новых ощущений.

Что касается игрушек, вам обязательно надо серьезно поговорить с супругой. Возможно, та идиллия, которую вы видите на протяжении 15 лет, не совсем реалистична. Возможно, жене не хватает ощущений в процессе вашей интимной жизни. Именно поэтому она ищет новые пути получить удовольствие. Помогите ей в этом — в спокойной обстановке поговорите с ней о ласках (что надо, по ее мнению, изменить, что исправить).

А вот насчет «приглашенного гостя» в супружескую постель — наверняка, таким образом супруга решила вас взбодрить и привлечь внимание к тому, что в интимном плане есть проблема, а вы упрямо закрываете на это глаза. И намерения ее несерьезны. Если же вы поговорили «начистоту» и выяснилось, что у нее действительно есть такая потребность — подумайте не один раз, прежде чем идти на компромисс. В нашем обществе все-таки доминирует идея сексуальной эксклюзивности: один партнер — в одном браке, измена равняется предательству. Каждая пара имеет собственные границы, это и делает ее парой, создает «мы». Разрушить такое хрупкое интимное пространство вторжением третьего человека крайне легко.

Возможно, вам просто стоит внимательнее отнестись к желаниям друг друга. Большим шагом к решению вопроса будет диалог: выясните, почему именно этот способ разнообразить личную жизнь кажется ей наиболее верным? Помните, в супружестве трио губит традиционную семейную жизнь.