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Нина Берия: что стало с женой последнего наркома НКВД 

Русская семерка 6 часов назад
Нина Берия: что стало с женой последнего наркома НКВД
Фото: Русская семерка
Одно имя сталинского шефа безопасности Лаврентия Берии наводило ужас на простых граждан. А вот жену его считали первой кремлёвской красавицей. Нино Берия была яркой брюнеткой со жгучими глазами, и по ней вздыхали многие мужчины. Но никаких романов Нино не заводила — всю жизнь она оставалась верной и преданной своему мужу. Даже когда его не стало.

Как познакомились Лаврентий и Нино?

Н. Зенькович в книге «Маршалы и генсеки» излагает следующую версию знакомства будущих супругов. Мол, 16-летняя Нино приехала из мингрельской деревни, расположенной неподалёку от села Мерхеули, откуда родом был сам Берия, чтобы просить за арестованного брата. В Сухуми на железнодорожной станции стоял поезд, на котором Берия собирался отправиться в Тбилиси. Было это в начале 1920-х годов. Девушка стала просить за брата, и Лаврентий пригласил её к себе в купе. Там он запер дверь и изнасиловал Нино. После этого он продержал её взаперти в своём купе ещё несколько дней, а потом предложил стать его женой.
Правда, сама Нино Теймуразовна эти подробности отрицала. Она утверждала, что Берия просто предложил ей выйти за него замуж после нескольких месяцев знакомства.
И. А. Мудрова в книге «Великие истории любви. 100 рассказов о большом чувстве» пишет: «Лаврентий Берия был женат на Нине Теймуразовне Гегечкори. Она была племянницей большевика Саши Гегечкори и двоюродной племянницей меньшевика и масона Гегечкори, возглавлявшего в 1920 году правительство Грузии, племянницей Ноя Жордания, министра иностранных дел меньшевистского правительства Грузии, бежавшего за границу после захвата власти большевиками».
В начале 1920-х годов оставшаяся сиротой Нино жила в семье своего родственника Саши Гегечкори. Когда тот попал в тюрьму за большевистскую деятельность, девушка стала носить ему передачи и так встретилась с его сокамерником Лаврентием Берией. Когда в Грузии установилась советская власть, Берия специально приехал из Баку, чтобы попросить у Гегечкори руки Нино. Но тот отказал, так как она была несовершеннолетней. Тогда Нино решила выйти замуж за Лаврентия самовольно. По крайней мере, так она изложила события в интервью тбилисской газете «7 дгэ», уже после перестройки.
По словам Нино, советское правительство собиралось отправить Лаврентия в Бельгию для изучения вопросов переработки нефти. С одним условием: он должен быть женат. «Я подумала и согласилась: чем жить в чужой семье, лучше создать собственную», — поясняет Нино.

Кремлёвская жена

Женитьба 22-летнего молодого человека на 16-летней девушке по тем временам являлась нормой. Нино Теймуразовна не раз заверяла: в брак она вступила по собственному желанию. Вот только в Бельгию ехать так и не пришлось. Семья жила в Грузии, затем переехала в Москву, где Нино работала научным сотрудником Тимирязевской академии. Берия вошёл в ближний круг Сталина, занимался в том числе и вопросами оборонной промышленности, разработками ядерного оружия и ракетной техники.
В отличие от жён многих других руководящих работников — Молотова, Калинина, Будённого, Поскребышева — жена Берии никогда не попадала под репрессии. Ей завидовали другие «кремлёвские жёны»: среди них она слыла первой красавицей, носила элегантные наряды, всегда выглядела безупречно, была умной, изящной, с потрясающим вкусом и чувством стиля.

Вдова Берии

Чёрная полоса началась для их семьи после кончины Сталина. 26 июня 1953 года Н. С. Хрущёв созвал совещание Совета министров СССР и поставил вопрос о соответствии Берии занимаемой должности. В результате Лаврентия Павловича сняли со всех постов и арестовали по обвинению в шпионаже и заговоре с целью захвата власти. Помимо этого, ему были предъявлены и обвинения в половой распущенности, в том, что у него было множество любовниц, и не все вступали в связь с ним добровольно.
Нино Теймуразовна Берия и на допросах, и позднее в интервью эту информацию отрицала. Она утверждала, что все женщины, с которыми её муж якобы вступал в связь, на самом деле являлись… агентами госбезопасности. По её словам, Берия целыми днями пропадал на работе, и у него просто-напросто не было времени заводить романы…
После ареста Берии Нино Теймуразовну и сына Серго сначала держали под домашним арестом на одной из подмосковных госдач, затем отправили в тюрьму. До конца 1954 года оба они содержались в одиночных камерах: она на Лубянке, он в Лефортовской тюрьме. Чтобы воздействовать на Нино, перед ней даже инсценировали расстрел сына…
Когда Берия был расстрелян, семью выслали в Свердловск. Там Серго устроился на работу старшим инженером, но он и его мать находились под постоянным наблюдением. По окончании срока ссылки они вернулись в Грузию, откуда их в принудительном порядке вывезли опять в Россию. Впоследствии, по ходатайству группы видных учёных и в связи с болезнью Нино Теймуразовны, семье разрешили переехать в Киев. Нино Берия скончалась в Киеве в середине 1990-х, Серго Берия — в 2000 году.
Незадолго до смерти Нино Теймуразовна дала интервью, в котором полностью оправдывала мужа. Она утверждала, что Лаврентий Павлович не был причастен к массовым репрессиям, так как в Москву семья Берия переехала лишь в 1938 году, а основное количество репрессий пришлось на 1937-й. В наши дни стало известно, что Берия, напротив, выпустил из заключения многих, арестованных его предшественниками.
По словам вдовы, в повседневной жизни Берия был тихим, спокойным, сдержанным, никогда не повышал голоса на домочадцев, любил жену, сына и внуков, старался каждую свободную минуту проводить с близкими. Она считала, что её мужа убили «без суда и следствия» и что на самом деле Берия и другие соратники Сталина служили «высоким целям» и были преданы своей стране и своему народу.
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