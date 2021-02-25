Ещё
Далее:
Читайте также:

Выяснилось, какой группой крови обладают самые сексуальные люди 

Моя Москва.онлайн и ещё 1 6 часов назад
Выяснилось, какой группой крови обладают самые сексуальные люди
Фото: depositphotos.com
Пожилые граждане и дети в эксперименте не участвовали.
Немецкие ученые провели тестирование нескольких тысяч добровольцев женского и мужского пола и определили, какой группой крови обладают самые сексуальные люди.
Так, самыми сексуальными в постели являются люди, у которых первая группа крови. Обладатели второй группы очень надежные партнеры в жизни, подчеркнули специалисты.
Романтическими и чувствительными к окружающему оказались добровольцы с третьей группой крови, а вот люди с четвертой группой крови зачастую делают свой выбор, опираясь на чувства и эмоции.
Ранее британские ученые выяснили, что характер дельфинов схож с человеческим. Общие черты личности могут проявляться даже в тех случаях, когда развитие происходит в абсолютно разных условиях.
Видео дня. В каких продуктах есть скрытый сахар
Моя Москва.онлайн: последние новости
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова рассказала о свадьбе с фигуристом Ильей Авербухом Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова рассказала о свадьбе с фигуристом Ильей Авербухом Телеведущий Дмитрий Шепелев опроверг слухи об увольнении с ТНТ Телеведущий Дмитрий Шепелев опроверг слухи об увольнении с ТНТ Супермодель Белла Хадид в белом бикини показала свое украшение на животе Супермодель Белла Хадид в белом бикини показала свое украшение на животе
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение