Выяснилось, какой группой крови обладают самые сексуальные люди 

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Пожилые граждане и дети в эксперименте не участвовали.

Немецкие ученые провели тестирование нескольких тысяч добровольцев женского и мужского пола и определили, какой группой крови обладают самые сексуальные люди.

Так, самыми сексуальными в постели являются люди, у которых первая группа крови. Обладатели второй группы очень надежные партнеры в жизни, подчеркнули специалисты.

Романтическими и чувствительными к окружающему оказались добровольцы с третьей группой крови, а вот люди с четвертой группой крови зачастую делают свой выбор, опираясь на чувства и эмоции.

Ранее британские ученые выяснили, что характер дельфинов схож с человеческим. Общие черты личности могут проявляться даже в тех случаях, когда развитие происходит в абсолютно разных условиях.