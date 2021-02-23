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Москвич получил перелом полового органа во время праздничного секса 

Слово и Дело 58 минут назад
Москвич получил перелом полового органа во время праздничного секса
Фото: Слово и Дело
Москвич в срочном порядке был госпитализирован с травмой полового члена. Таким печальным событием завершилось утро пострадавшего 23 февраля. Как стало известно, неприятная ситуация произошла в квартире в районе Замоскворечье.
Женщина, решив поздравить своего возлюбленного, предложила заняться интимом. В какой-то момент все пошло не по плану, 38-летний мужчина почувствовал сильную боль. Его пенис опух и посинел.
Подруга стала прикладывать лед из холодильника, но это не помогло. Потребовалась помощь врачей. К слову, эта травма требует хирургической операции. Если этого не сделать, пациент может стать импотентом. Медики остановили внутреннее кровотечение, сняли гематому и восстановили целостность оболочки. Теперь мужчине предстоит месячное восстановление.
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