Женщина получила после развода более 500 тысяч за работу по дому

Жительница Китая через суд получила от бывшего супруга 50 тысяч юаней (примерно 570 тысяч рублей). Она потребовала компенсацию за работу по дому. Об этом пишет The Guardian.

Женщина на протяжении пяти лет брала большую часть домашних обязанностей на себя. Согласно гражданскому кодексу, который недавно вступил в силу в стране, в этом случае и, если человек был основным опекуном детей или заботился о престарелых родителях, он может потребовать от партнера компенсацию при разводе. Если супруги не могут договориться о сумме, ее назначает суд.

Китаянка была замужем за мужчиной по фамилии Чен. Они вступили в брак в 2015 году, но через несколько лет отношений расстались. Однако на развод супруг подал только в прошлом году.

Помимо компенсации за уборку дома, женщина получила право опеки над сыном и ежемесячные выплаты в две тысячи юаней (около 310 долларов).