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Женщины назвали признаки идеального любовника 

Lenta.ru 3 часа назад
Женщины назвали признаки идеального любовника
Фото: Lenta.ru
Мужчина с бородой и карими глазами — такие признаки идеального любовника назвали пользовательницы в опросе британского интернет-магазина OnBuy. Об этом пишет Daily Star.
Так, 73 процента респонденток посчитали бороду главной чертой сексуальности партнера. Женщины отметили, что она придает мужчинам брутальности и зрелости, а также служит признаком доминирования. На втором месте по популярности оказались карие глаза, за эту черту проголосовал 71 процент участниц.
На третьем и четвертом месте разместились пирсинг и татуировки, набрав по 70 и 62 процента соответственно. Кроме того, часть женщин проголосовали за то, что признаком сексуальности служат широкие плечи, большой размер стопы, лысина или широкие брови.
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Любовь , Газета Daily Star
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