Женщины перечислили признаки идеального любовника 

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Сотрудники британского интернет-магазина OnBuy провели опрос и выяснили, каким должен быть идеальный любовник. Мужчина с бородой и карими глазами оказался победителем. Об этом пишет Daily Star.

Целых 73 процента опрошенных сочли бороду главной чертой сексуальности партнера. Женщины отметили, что она придает мужчинам брутальности и зрелости, а также служит признаком доминирования.

На втором месте по популярности оказались карие глаза, за эту черту проголосовал 71 процент участниц. На третьем и четвертом месте разместились пирсинг и татуировки.

Кроме того, признаком сексуальности служат широкие плечи, большой размер стопы, лысина или широкие брови.