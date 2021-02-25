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Женщины перечислили признаки идеального любовника 

Даня Виттиг 2 часа назад
Женщины перечислили признаки идеального любовника
Фото: depositphotos.com
Сотрудники британского интернет-магазина OnBuy провели опрос и выяснили, каким должен быть идеальный любовник. Мужчина с бородой и карими глазами оказался победителем. Об этом пишет Daily Star.
Целых 73 процента опрошенных сочли бороду главной чертой сексуальности партнера. Женщины отметили, что она придает мужчинам брутальности и зрелости, а также служит признаком доминирования.
На втором месте по популярности оказались карие глаза, за эту черту проголосовал 71 процент участниц. На третьем и четвертом месте разместились пирсинг и татуировки.
Кроме того, признаком сексуальности служат широкие плечи, большой размер стопы, лысина или широкие брови.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие любовные треугольники скрывал кинематограф.
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Любовь , Газета Daily Star
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