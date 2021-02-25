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Экс-супруг Волочковой женился на телеведущей 

Газета.Ru 3 часа назад
Экс-супруг Волочковой женился на телеведущей
Фото: РИА Новости
Ведущая канала "Россия 1" Елена Николаева намекнула на свадьбу с предпринимателем Игорем Вдовиным в социальных сетях. На это обратило внимание издание "Стархит".

"С днем рождения, муж. В этом году празднуем экстремально", — написала она, опубликовав фотографии из путешествия в Мурманскую область.

Ранее 58-летний Игорь Вдовин состоял в отношениях с Анастасией Волочковой, у них есть общая 15-летняя дочь Ариадна, после рождения которой Волочкова и Вдовин сыграли свадьбу. Через несколько лет после этого они расстались. С Николаевой Вдовин познакомился в 2017 году.
Ранее Собчак посмеялась над "укравшей" чужой букет Волочковой.
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Любовь , Игорь Вдовин , Елена Николаева , StarHit
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