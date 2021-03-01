Почему мужчины ненавидят праздники и причем тут женщины 

В конце февраля и в марте сконцентрировано множество праздников, которые вызывают большой резонанс в Сети. Люди обсуждают, а нужны ли вообще праздники и требует ли любовь материальных доказательств. Об этом подробнее расскажет "Рамблер".

Большинство противников торжеств утверждают, что мелкие праздники в духе 14 и 23 февраля, а также 8 марта — это просто маркетинговые ловушки. Однако любой праздник в капиталистическом мире связан с тратой денег, будь то покупка красной икры на Новый год, шариков на День рождения или тыквы на Хеллоуин.

В основном, в России нелюбовь к праздникам связана с тем, что женщина выступает в роли человека, который ждет подарков и принимает их, а мужчина должен предоставить эти подарки. Соответственно, вся ответственность и завышенные ожидания возлагаются на мужчин. В случае, если ожидания не оправдываются, в паре происходит ссора.

Такая система формировалась постепенно и достаточно прочно "засела" в головах россиян. По мере развития патриархального общества с социальными конструктами о том, что мужчина — добытчик и завоеватель, а женщина — хранительница очага, люди так и не научились говорить друг с другом на равных. Недомолвки рождают недопонимание, а простой разговор и командная работа могли бы привнести в жизнь пары гораздо больше романтики, чем кажется.

По мнению психолога и сексолога Елены Третьяковой, любовь требует материальных подтверждений. При этом в отношениях важна обоюдность, так как внимание, символом которого становится подарок, важно не только женщине, но и мужчине.

В психологии существует пять языков любви: слова поощрения, время, подарки, прикосновения и помощь. Далеко не всегда люди в парах выражают свою любовь так, как того хочет партнер. Но это не значит, что нужно избегать его потребности, выражая чувства исключительно на своем языке. Нужно прислушиваться друг к другу, учиться распознавать жесты друг друга и проговаривать ожидания.

Вопрос ожиданий важен, так как один партнер может мечтать о поездке за границу, букете цветов или кольце, но не говорит об этом. Здесь важно учитывать, что люди не могут читать мысли друг друга. При этом если вы будете в течение какого-то времени говорить о своих ожиданиях и мечтах, в какой-то момент они станут правилом вашей пары.

К сожалению, киношная романтика сформировала в умах людей ложные представления об отношениях. В жизни она естественным путем появляется в самом начале общения, романтичность также может быть особенностью человека или же это результат честного разговора. Даже если ваш партнер не романтичен, разговор о подарках поможет ему узнать вас лучше. Партнер будет знать, как сделать вам приятное, а вы избавитесь от недостатка букетов.

Другое дело, если человек не прислушивается к вашим желаниям и нуждам. В таком случае стоит задуматься о том, насколько ваше счастье находится в приоритете у текущего партнера, насколько ваши отношения гармоничны.

Подарки и сюрпризы, а также романтические прогулки или поездки в отношениях демонстрируют партнерам, насколько они значимы и любимы. Но чтобы эта схема "работала" всем членам отношений необходимо вкладываться равноценно.

Конечно, если вам подарили цветы, то не нужно срочно бежать за ответным подарком. Лучше дождаться ресурсного состояния и продемонстрировать партнеру свою любовь. В противном случае, отсутствие взаимного обмена энергией растет шанс выгореть. А выгорание вполне может настигнуть не только в работе, но и в личной жизни.