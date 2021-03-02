«Я потеряла девственность в 30 и ни о чем не жалею»

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Сейчас будет небольшой крик души. Я потеряла девственность в 30 лет и, честно, ни о чем не жалею. Решила высказаться так, потому что обескураженные глаза сестер и подруг видеть уже не могу.

Я росла в крайне религиозной семье, где, естественно, разговоры о сексе были табу. Как и общение с противоположным полом. Однажды в 10-м классе меня вызвался проводить до дома одноклассник, так после этого случая родители закатили мне такой скандал, что я еще на несколько лет забыла о мужчинах.

Внешность у меня обычная, я бы даже сказала неприметная, поэтому особого внимания со стороны мужчин я также не замечала. Но это еще полбеды: к 23 годам у меня не было никакого сексуального опыта. Пока мои ровесницы рожали и выходили замуж, я даже не знала, каково это — целоваться взасос. В те годы меня это сильно тревожило, я проводила ночи на сайтах знакомств, чтобы встретить "того единственного", но натыкалась только на непристойные предложения и "дикпики". А отдавать свою девственность первому встречному мне совсем не хотелось.

Чтобы хоть как-то удовлетворить себя, я начала мастурбировать и смотреть порно. Это помогало снять напряжение, а вскоре и вовсе вошло в привычку. Я даже подумала, что могу вполне обойтись без мужчины. Но когда подруги в очередной раз в красках рассказывали о том, как они обожают секс и как хороши их партнеры в этом деле, мне становилось не по себе.

Когда мне исполнилось 30 лет, я сдалась. Поняла, что больше не могу искать принца, что мне нужен человеческий секс. Вернулась снова на сайт знакомств и неожиданно для себя познакомилась там с интересным мужчиной. Уже на втором свидании я сказала ему, что никогда не занималась сексом, и он… обрадовался. Хотя я была готова к его испугу и моментальному прекращению нашего общения.

Я отодвинула все свои принципы на второй план, и мы переспали уже спустя неделю знакомства. Он был максимально нежен со мной, я даже почти не чувствовала боли. А потом начался секс-марафон длиною чуть ли не в месяц. Он научил меня всему, рассказал о разных сексуальных практиках и помог полюбить свое тело, к которому я всегда относилась скептически. Мы до сих пор вместе, и я рада, что ждала секса так долго — зато я точно знаю, что мой первый опыт был с правильным человеком.