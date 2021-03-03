Зачем россиянки идут в эскорт

Проституция как профессия появилась еще в древности, в наши дни она легализована на территории многих стран. В России такая работа запрещена законом, но несмотря на это существуют агентства, оказывающие эскорт-услуги: молодые женщины сопровождают мужчин на различных мероприятиях. В прайс-лист таких организаций интимное обслуживание не включено, однако негласный доступ к нему оказывается клиентам за дополнительную плату. Как россиянки идут в эскорт за роскошной жизнью и что скрывает легкий заработок — в материале «Ленты.ру»

Высший слой проституции

Проституцию называют древнейшей профессией — упоминание о блудницах встречается еще в Ветхом Завете. Считается, что это явление было распространено в древнем Израиле, несмотря на его запрет по иудейским законам.

Впервые существование проституток документально подтвердилось четыре тысячи лет назад, в XVIII веке до нашей эры, в Кодексе Хаммурапи — одном из самых старинных документов. В Месопотамии существовали обычные и «религиозные» проститутки — надиту, которые проживали в храмах и участвовали в различных ритуалах. Причем их репутация охранялась тем же законом, что защищал доброе имя замужних женщин.

Проституция как профессия официально закрепилась между 640-559 годами до нашей эры, когда греческий законодатель Солон ввел на нее налог. Тогда же возникли бордели, и в отличие от надиту в Месопотамии, в публичных домах Греции трудились рабыни, которые стояли голыми у входа для завлечения клиентов.

В то же время существовал и высший слой проституток, которых называли гетерами. Это незамужние женщины, чаще всего с артистическим талантом, славившиеся красотой и умом. Они нередко вступали в отношения со знаменитыми деятелями культуры или политиками. В их числе была гетера и содержательница публичного дома в Милете Аспасия, ставшая впоследствии женой Перикла и превратившая его дом в интеллектуальный центр Афин.

Картина «Дебаты Сократа и Аспазии» 1801 года художника Никола Монсио

Гетеры являются родоначальницами современных эскортниц. Эскорт-услуги — это вид бизнеса, который занимается предоставлением эффектных спутниц богатым клиентам для появления с ними на публичных мероприятиях. Эскортниц часто относят к высшему слою проституции, поскольку помимо сопровождения за дополнительную плату они могут оказывать услуги сексуального характера.

«Я не продаю сопровождение, я продаю мечту»

Современный рынок эскорт-услуг вырос из проституции 1990-х годов, когда девушек искали по объявлениям в газетах и на столбах или через сутенеров, которые дежурили рядом с салонами.

Тогда же появилось первое сетевое бюро знакомств бизнесмена Петра Листермана : именно он придумал формат ненавязчивых встреч и начал завлекать девушек в свое эскорт-агентство, которое позиционировалось как модельное.

Листерман не скрывал принципов своей работы и рассказывал о деятельности в многочисленных интервью. VIP-сводник, как его называли, приглашал девушек, часто подростков, в свое агентство, обещая им продвижение в модельной карьере. Однако вместо этого Листерман предлагал своих подопечных олигархам, политикам и бизнесменам.

Девушки хотят красиво жить, путешествовать, захватить весь мир. Олигархи хотят красивую телку. Они из разных миров, а я их свожу! В этом мой личный персональный кайф

Петр Листерман

бизнесмен

По его словам, он проводил для девушек фотосессии под видом формирования модельного портфолио, затем показывал эти снимки богатым мужчинам, которые выбирали себе один из 10 тысяч доступных вариантов. Впоследствии Листерман якобы случайно знакомил клиента и девушку. Иногда олигархи сами обращались к нему с просьбой подобрать им привлекательных спутниц.

Расценки в эскорт-агентстве Листермана варьировались в зависимости от вида услуги. В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, что цена обычного знакомства — 10 тысяч долларов. При этом если девушка ответила взаимностью, то клиент обязан доплатить ему 20 тысяч долларов, а если у них завязались отношения — 50 тысяч долларов.

Листерман утверждал, что не отправлял девушек оказывать сексуальные услуги.

«Я не продаю сопровождение, эскорт, секс — я продаю мечту, понимаешь? Грубо говоря, я покупаю душу девушки и ее, душу, потом продаю: вот это мой бизнес», — пояснял он.

Валерий Шарифулин / ТАСС

Петр Листерман на вечеринке «Фабрика невест» в клубе «Рай», 2009 год

Самым ярким клиентом эскорт-агентства Петра Листермана стал российский бизнесмен Михаил Прохоров . В 2007 году разгорелся так называемый «куршевельский скандал»: тогда на горнолыжном курорте французская полиция задержала группу несовершеннолетних моделей, присланных Листерманом для обслуживания представителей крупного российского бизнеса во главе с миллиардером Прохоровым. Уголовное дело было прекращено только в 2009 году за отсутствием состава преступления.

«Без палева»

На рынок эскорт-услуг девушки чаще всего попадают по собственному желанию. И если раньше для работы эскортницей был необходим сутенер или специальное агентство, то сейчас многие ищут клиентов самостоятельно в соцсетях. Так, например, для этого существует форум «Эскорт без палева», на котором зарегистрированы более 18 тысяч человек.

Список тем на форуме обширен: на нем женщины делятся своим опытом, дают советы начинающим работницам сферы и даже раскрывают имена клиентов, которых стоит избегать. Помимо эскортниц на сайте зарегистрированы рекламодатели, владельцы агентств и даже сотрудники правоохранительных органов

Создательницей форума является женщина, работающая под никнеймом Vasaby. Она также составила «энциклопедию» для новичков в эскорте — «Эскортопедию». По словам Vasaby, она решилась на создание форума, когда ее добавили в черные списки в группах крупных модельных агентств в соцесетях за комментарии о низком качестве их сутенерских услуг.

Создательница крупнейшего сообщества для эскортниц согласилась раскрыть «Ленте.ру» детали профессии.

«Ну и что, что ему 60, а ей 18?»

Молодые девушки, как правило, идут в эскорт, потому что он позволяет заработать достаточно большие деньги здесь и сейчас. К тому же мы любим секс, а еще путешествия и общение с разными людьми. С какой еще работой в 18-20 лет девушка увидит Эйфелеву башню, например? Да ни с какой. А если она из провинции, в лучшем случае — к пенсии.

На форуме считается хорошим тоном называть участниц эскортницами или эскорт-girl, а слова «проституция», «шлюха» лучше не употреблять в публичном пространстве. Но надо понимать и принимать, что эскорт — это тоже проституция. Многие девочки разочаровываются после того, как агенты зовут их заниматься эскортом: якобы вы только сопровождаете богатых мужчин, и никакого секса от вас не потребуется. Это ложь.

Безусловно, эскорт и проституция — это одно и то же. Тут сразу начинаются оправдания от эскортниц: «Я же не на потоке работаю, не обрабатываю в день по 15 клиентов!» А какая разница: один клиент в месяц или пять клиентов в неделю?

Vasaby создательница форума «Эскорт без палева»

Десять лет назад некоторые агентства писали, что не занимаются проституцией, у них только эскорт, то есть сопровождение богатых мужчин. Мол, наши эскортницы — это те же бухгалтеры и переводчики, только с почасовой оплатой. При этом набирали туда девочек из глухого села. И обязательно к резюме надо было приложить фото в купальнике и топлес.

Рынок эскорт-услуг в России обширен: бывают самостоятельные девушки, кто-то работает через подпольные бордели, которые называют салонами. Многие массажные салоны тоже оказывают интим-услуги. В Европе система такая же, но в странах, где проституция легализована, например в Германии, Бельгии и Голландии, есть еще и официальные бордели.

Лично я против легализации эскорта и не вижу в этом ничего хорошего. Во-первых, это клеймо на всю жизнь. Работодатель, хоть в России, хоть в Германии, будет видеть, что перед ним не сегодняшний бухгалтер, а вчерашняя проститутка, и девочка из этого вырваться уже не сможет. Во-вторых, доход девушки резко снизится: у официальных работниц «квартала красных фонарей» в Брюсселе стоимость услуг от 10 до 50 евро в час — это смешная цена.

Leonhard Foeger / Reuters

Женщина в австрийском ночном клубе Salzburg

Эскортницы также часто ездят в так называемые «туры» на несколько недель в другую страну. Они снимают квартиру или отель, отправляют объявление на эскортный сайт или выставляют там свои анкеты, потом начинают принимать клиентов. Такой тур может проходить и по нескольким странам. Затянуться он может до того момента, пока виза не закончится.

Помимо денег в нашей сфере можно получить и другие блага: различные подарки, поездки, недвижимость, автомобили, должности и многое другое — это, конечно, вопрос удачи и умения этой удачей распорядиться. Часто бывают клиенты-покровители, их называют «постояшки», «посты». Покровительствуют они по возможности: кто-то помогает советом, кто-то силой решает вопрос с обидчиками, а некоторые деньгами.

Есть мужчины, которые берут на полное содержание, то есть выделяют девочке определенную сумму или снимают для нее квартиру — эскортница принадлежит только ему, а бывает и не только ему — зависит от договоренностей. Можно найти двух или трех таких «папиков», и если они не против быть «не эксклюзивными», то девушка в итоге получает хорошие деньги. Ее задача состоит в том, чтобы ее мужчины не столкнулись в дверях.

Многие эскортницы выходят замуж за бывших клиентов. Злые языки так клевещут про Меланию Трамп. Периодически бывает, что эскортниц или порноактрис разоблачают, а их мужья либо встают на защиту, либо бросают их. Но большинство понимает, что эскорт — это такая же работа, как мясник на скотобойне. Никто же на них не показывает пальцем.

Что касается заработка, в эскорте он самый разный — все зависит от личных качеств. Начинается от 50 тысяч рублей и может расти до бесконечности.

Работа у нас часто опасная. Мой форум создан как раз для того, чтобы помогать новичкам уцелеть, если уж они выбрали такую профессию. Я знаю историю девочки, которую жестко обманул агент: он взял с нее предоплату за работу в размере 40 тысяч рублей и пообещал отправить ее в США. При этом у эскортницы не было билета и визы, но агент убедил ее, что у него есть хорошие знакомые в аэропорту и ее обязательно пропустят. Естественно, когда она приехала в аэропорт, все начали разводить руками: как она без документов хочет поехать в США?

Знаю еще один случай: полиция остановила девушку на израильской границе в аэропорту Бен-Гурион и забрала в приемник. Она предварительно удалила все переписки в Viber и WhatsApp, чтобы ее не раскрыли, но сотрудники заставили ее все восстановить и показать личные сообщения. Несмотря на то что в Израиле проституция легальная, проститутке туда попасть нелегко. Закон — одно, а жизнь — другое.

Пусть каждая девушка, которая осуждает эскортниц, спросит себя: если ее пригласит на ужин симпатичный богатый мужчина, а после ужина предложит ей культурно провести время в своем особняке, и при этом есть перспектива получить хорошую работу, будет ли она долго сопротивляться? Я уверена, что большинство девушек сами себе ответят на этот вопрос положительно, даже их мамы скажут: «А что тут особенного? Наверное, она его любит, ну и что, что ему 60, а ей 18?»

Дело не в плохом времени или неправильных нравах — это женский инстинкт самосохранения и размножения. Проститутки лучше всех это понимают, как бы странно это ни звучало. Долгое общение с мужчинами научило нас разбираться в них — это наша профессия.

Меня часто упрекают в том, что я учу девочек проституции, а я ведь не даю им клиентов, я не агент. К тому же я учу безопасной проституции, а не стоять на трассах, не ездить по квартирам, не нарываться на чужие удары и ножи. Многие мои коллеги на форуме также делятся своим опытом и советами.

Форум — это кладезь эскортной мудрости, нас читает и много обычных женщин — мы ведь не только секс за деньги обсуждаем. Просто если проститутка на обычном форуме спросит про болезни, предохранение или беременность и пользователи узнают, кто она, то сразу с ней разговор закончится. А у нас на форуме таких проблем у девушек никогда не будет.

Рынок роскошной жизни

Несмотря на то что эскорт часто причисляют к проституции, некоторые представительницы профессии отрицают факт оказания сексуальных услуг. Часто подписчики подозревают популярных Instagram-моделей в эскорте, когда последние делятся в соцсети атрибутами своей роскошной жизни. Таких девушек нередко разоблачают различные паблики или Telegram-каналы, например, «Рынок шкур».

При этом некоторые эскортницы не скрывают свой способ заработка. Модель Ксюша Манекен в интервью YouTube -каналу «Ходят слухи» призналась, что стала заниматься эскортом в 19 лет. При этом, по ее словам, ни разу не вступала в половую связь с клиентами.

Манекенщица утверждает, что за четыре года поездок на так называемые «модельные тусовки» в ОАЭ и на Мальдивы она заработала 30 тысяч долларов. Девушка регулярно публикует в своем Instagram снимки в дорогих нарядах мировых модных домов Balenciaga, Yves Saint Laurent, Prada, Dior и других.

Помимо Манекен про свою деятельность рассказала и модель Кира Майер . В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» она раскрыла свой доход и перечислила дорогие подарки, полученные от мужчин. По словам девушки, один из постоянных клиентов снимает ей квартиру за 150 тысяч рублей, а другой дарит вещи люксовых брендов, в числе которых была сумка Hermes Birkin за миллион рублей. Майер также показала коллекцию браслетов ювелирного дома Cartier, стоимость которых варьируется от 800 тысяч до полутора миллионов рублей.

В той же передаче Елена Сидоренко , которая вместо слова «эскортница» предпочитает термин «содержанка», объявила, что не предоставляет свои услуги мужчинам, не готовым платить ей как минимум 25 тысяч долларов в неделю. По ее словам, один из покровителей подарил ей особняк в элитном районе Подмосковья.

@filitovich999

Другие эскортницы в обсуждениях на форуме «Эскорт без палева» рассказывают, какие подарки делают им иностранные клиенты. Пользовательница под никнеймом Piccolinka написала о том, что клиенты-арабы нередко преподносят изделия из золота или дорогой парфюм, а один из них однажды вручил ей «внушительную сумму» на норковую шубу.

В том же обсуждении женщина под псевдонимом Super поделилась историей о том, как в ювелирном магазине Mercury в московском отеле Redisson клиент приобрел ей украшения люксового бренда Bvlgary, а также часы марки Chopard за 30 тысяч долларов.

Пользовательница Iriskiss, в свою очередь, рассказала, что клиенты часто дарили ей средства на шопинг и гаджеты, например, iPad, а зарегистрированной на форуме под псевдонимом Сарочка эскортнице один из заказчиков преподнес автомобиль марки BMW.

Опасное дело

Однако помимо перспективы заработать на роскошную жизнь эскорт часто таит в себе опасность. На форуме опубликовано множество историй о том, что клиенты не только отказываются платить за оказанные им услуги, но также избивают девушек или забирают их в рабство, отнимая паспорта.

Для предостережения девушек на «Эскорте без палева» существуют так называемые черные списки, в которых представительницы сферы оставляют информацию о недобросовестных заказчиках, сутенерах и агентствах.

В частности, создательница форума не рекомендует отправляться в туры в Малайзию, Ливан, Бахрейн и на Кипр, поскольку количество случаев обмана и долгового рабства в упомянутых странах слишком высокое. Она утверждает, что лично знает истории, когда девушки бесследно пропадали, отправляясь туда на заработки.

Несмотря на все риски, бизнес эскорт-услуг процветает как в России, так и за границей. Для работниц сферы — это возможность быстро заработать приличные суммы денег, и ради них они готовы подвергать свою жизнь опасности.

Опытные эскортницы знают о подводных камнях профессии и стараются обезопасить себя всеми возможными способами: выбирают проверенных клиентов, берут плату вперед и не посещают страны с высоким риском попасть в рабство. Однако если девушка сталкивается с беззаконием, ей приходится защищаться своими силами: обращаться в полицию нельзя, поскольку проституция официально запрещена в России.