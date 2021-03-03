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Вижу насквозь: мужское поведение, которое выдает инфантила 

WomanHit.ru 14 часов назад
Вижу насквозь: мужское поведение, которое выдает инфантила
Фото: WomanHit.ru - МК
Как не увязнуть в отношениях с большим ребенком.
Выстраивая отношения с новым партнером, мы, как правило, по уши влюблены в человека — ему прощаются любые промахи, а некоторые черты воспринимаются как милые особенности характера.
Однако пока мы не научимся выявлять проблемных партнеров еще до того момента, как решим связать себя узами брака, количество разводов не сократится. Сегодня мы решили выяснить, какие поведенческие моменты говорят о том, что рядом с вами не зрелый мужчина, а большой ребенок.

Мама всегда на первом месте

Конечно, по отношению мужчины к своей маме можно сделать некоторые выводы о том, как человек будет относиться к вам, однако чрезмерная любовь с обеих сторон — мамы и сына — может стать настоящим препятствием для построения крепкой семьи.
Причем его мама прекрасно об этом знает, так что даже не пытайтесь с ней ссориться — это моментально скажется на ваших отношениях с мужчиной. Если вы привыкли к абсолютной самостоятельности, будьте готовы мириться с присутствием в вашей жизни третьего человека — его мамы, по-другому инфантил не способен строить отношения.

Он никогда не берет ответственность

И не потому что не хочет, он элементарно не способен справиться с количеством обязанностей, которые сваливаются на обоих партнеров в отношениях. Такой мужчина всегда найдет, кого обвинить в своих проблемах, и не факт, что это будете не вы. Вы просто не сможете на него положиться и рассчитывать на помощь в трудной ситуации — он легко пугается трудностей.

У него никогда нет денег

И опять не потому, что он их не зарабатывает, иногда инфантильный мужчина может занимать весьма привлекательную должность, правда получить ее ему помогли либо друзья, либо родственники, но это не так важно.
Зарабатывая, он может легко с ними расставаться, причем размер его расходов всегда будет больше вашего — накопить на большое приобретение едва ли получится. Вы готовы вместе с его мамой помогать ему финансово? Вряд ли.

Он не умеет планировать

Каждый самостоятельный человек понимает, что для успешного существования планирование очень важно. Совсем не обязательно строить планы на десятилетия вперед, однако если мужчина не готов вам ответить, что будет происходить в его жизни в ближайшие месяцы, будьте уверены, что рядом с вами самый настоящий инфантил, который живет сегодняшним днем. Нужны ли вам такие американские горки в жизни с большим ребенком?
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