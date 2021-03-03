Как снова захотеть секса после долгого перерыва

Бытует мнение, что долгое воздержание отрицательно сказывается на здоровье. Конечно, пока от отсутствия секса никто не умирал, но зато, по словам докторов, могут появится психологические и физические проблемы. Многие женщины жалуются на снижение либидо. "Рамблер" проанализировал соцсети и узнал, как захотеть секса после долгого перерыва, если желания совсем не возникает.

"Мне 29 лет, был перерыв 4 года — развод, осталась с ребенком, в общем не до этого было. А сейчас встречаюсь с замечательным мужчиной, влюблена в него, испытываю нежность и очень его хочу. Но… когда начинаем заниматься сексом, тело молчит, как партизан на допросах. Уже всякая ерунда в голову лезет — виагры там выпить, или принять чего, чтобы раскрутить процесс…",

— поделилась своими переживаниями девушка, спрашивая совета у фолловеров.

Самым частым ответом в комментариях была рекомендация выпить. Многие утверждают, что алкоголь помогает поднять уровень либидо. Но ведь это не выход — так можно и "подсесть". Нашлись среди подписчиков и те, кто дал более действенные советы.

"Попробуйте секс с «сонной партнершей» — пусть ваш возлюбленный выполнит свои мужские дела, когда вы будете крепко спать (только очень нежно и аккуратно — так, чтобы не разбудить). Работает это так: во сне ваш мозг снимает посторонние, блокирующие факторы. Вам просто будет сниться сладкий сон, плавно переходящий в явь",

— посоветовал аноним.

"Постарайтесь установить со своим мужчиной предельно доверительные отношения в постели, чтобы, не стесняясь, рассказывать друг другу о всех желаниях и проблемах в сексе. Расскажите ему о ваших ощущениях и попробуйте несколько раз позаниматься мастурбацией в присутствии своего мужчины и при его участии. Доведите себя на его глазах до оргазма. Хотя бы раз десять так сделайте. Потом постепенно переходите к более традиционному сексу",

— рекомендовала подписчица.

"Не волнуйтесь, у меня примерно также было (и по возрасту, и по времени перерыва в сексе). Через полгода все в норму пришло",

— успокоила автора пользовательница Сети.