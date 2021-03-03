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«Тело молчит, как партизан»: как снова захотеть секса после долгого перерыва 

Рамблер 12 часов назад
Как снова захотеть секса после долгого перерыва
Фото: Кадр из фильма «В спальне»
Бытует мнение, что долгое воздержание отрицательно сказывается на здоровье. Конечно, пока от отсутствия секса никто не умирал, но зато, по словам докторов, могут появится психологические и физические проблемы. Многие женщины жалуются на снижение либидо. "Рамблер" проанализировал соцсети и узнал, как захотеть секса после долгого перерыва, если желания совсем не возникает.

"Мне 29 лет, был перерыв 4 года — развод, осталась с ребенком, в общем не до этого было. А сейчас встречаюсь с замечательным мужчиной, влюблена в него, испытываю нежность и очень его хочу. Но… когда начинаем заниматься сексом, тело молчит, как партизан на допросах. Уже всякая ерунда в голову лезет — виагры там выпить, или принять чего, чтобы раскрутить процесс…",

— поделилась своими переживаниями девушка, спрашивая совета у фолловеров.
Самым частым ответом в комментариях была рекомендация выпить. Многие утверждают, что алкоголь помогает поднять уровень либидо. Но ведь это не выход — так можно и "подсесть". Нашлись среди подписчиков и те, кто дал более действенные советы.

"Попробуйте секс с «сонной партнершей» — пусть ваш возлюбленный выполнит свои мужские дела, когда вы будете крепко спать (только очень нежно и аккуратно — так, чтобы не разбудить). Работает это так: во сне ваш мозг снимает посторонние, блокирующие факторы. Вам просто будет сниться сладкий сон, плавно переходящий в явь",

— посоветовал аноним.

"Постарайтесь установить со своим мужчиной предельно доверительные отношения в постели, чтобы, не стесняясь, рассказывать друг другу о всех желаниях и проблемах в сексе. Расскажите ему о ваших ощущениях и попробуйте несколько раз позаниматься мастурбацией в присутствии своего мужчины и при его участии. Доведите себя на его глазах до оргазма. Хотя бы раз десять так сделайте. Потом постепенно переходите к более традиционному сексу",

— рекомендовала подписчица.

"Не волнуйтесь, у меня примерно также было (и по возрасту, и по времени перерыва в сексе). Через полгода все в норму пришло",

— успокоила автора пользовательница Сети.
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Женский форум
Любовь , Либидо , Красивый секс
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